Bogate države kupile več kot polovico zalog cepiva proti koronavirusu

Skupina bogatih držav, ki predstavlja 13 odstotkov svetovnega prebivalstva, si je tako po podatkih Oxfama že zagotovila levji delež odmerkov cepiva, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Velika farmacevtska podjetja tekmujejo pri izdelavi učinkovitega sredstva proti novemu koronavirusu, zaradi katerega je doslej po svetu po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa umrlo več kot 940.932 ljudi. Okužbo z njim so potrdili pri skoraj 30 milijonih ljudeh.

Pet proizvajalcev v zadnji fazi preizkušanja

Pet vodilnih proizvajalcev cepiva trenutno opravlja pozno fazo preizkušanja, kar naj bi omogočilo dobavo 5,9 milijarde odmerkov cepiva. Ti zadostujejo za cepljenje približno treh milijard ljudi, navaja Oxfam.

Približno 51 odstotkov teh odmerkov naj bi si že zagotovil razviti del sveta, vključno z ZDA, Veliko Britanijo, Evropsko unijo, Avstralijo, Hongkongom in Macaom, Japonsko, Švico in Izraelom. Preostalih 2,6 milijarde so kupile ali so jim ga obljubili Indija, Bangladeš, Kitajska, Brazilija, Indonezija in Mehika.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v sredo opozorila na "nacionalizacijo cepiv", kar bi lahko po njenem mnenju ogrozilo življenja najranljivejših v revnejših državah.

"Dostop do cepiva, ki rešuje življenja, ne bi smel biti odvisen od tega, kje živite ali koliko denarja imate. Covid-19 kjerkoli je covid-19 povsod," je dejal Robert Silverman iz Oxfam Amerika.

Unicef: Pandemija v revščino pahnila dodatnih 150 milijonov otrok Glede na najnovejšo analizo, ki sta jo objavila Sklad ZN za otroke (Unicef) in organizacija Save the Children, se je število otrok, ki živijo v revščini, zaradi posledic pandemije covida-19 povečalo za približno 15 odstotkov. To pomeni 150 milijonov revnih otrok več kot pred pandemijo, skupno število pa se je povzpelo na približno 1,2 milijarde. Poročilo ugotavlja, da so najrevnejši otroci na svetu vse revnejši, in opozarja, da se bodo razmere v prihodnjih mesecih verjetno še poslabšale. "Družine, ki so živele na pragu revščine, so padle nazaj pod prag, medtem ko vse več družin doživlja pomanjkanje, kakršnega še niso videle," je v sporočilu za javnost dejala izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. "Najbolj zaskrbljujoče je, da smo glede na razmere bližje začetku te krize kot njenemu koncu," je dodala.

Nova Zelandija v recesiji

Koronavirusna pandemija je zelo prizadela svetovno gospodarstvo. Ob tem številne države še vedno ohranjajo omejitve za svoje prebivalstvo, da bi obvladale širjenje okužb. Zadnja na seznamu gospodarskih žrtev pandemije se je danes znašla Nova Zelandija, ki je sporočila, da je prvič v zadnjem desetletju padla v recesijo.

Se pa kažejo tudi pozitivni znaki. Južna Afrika je tako napovedala, da bo prihodnji mesec odprla meje z večino držav. Največja afriška ekonomija je svoje meje v okviru strogih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom zaprla konec marca. Trenutno v državi beležijo manj kot dva tisoč novih okužb na dan. Julija jih je bilo še 12 tisoč.