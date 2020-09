V Sloveniji so v torek do polnoči po neuradnih podatkih potrdili več kot 120 novih okužb z novim koronavirusom, poroča časnik Delo. V ponedeljek so pri nas ob 2.247 testih potrdili 82 novih okužb. V nedeljo so ob manjšem številu opravljenih testov potrdili 47, v soboto 99, v petek 105, v četrtek pa rekordnih 108 novih okužb.