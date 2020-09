Na Češkem ob rekordnem številu okužb uvajajo strožje ukrepe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Češkem so v sredo dosegli nov dnevni rekord števila novih okužb z novim koronavirusom. Prvič do zdaj so v enem samem dnevu potrdili več kot 2.000 novih okužb. Država je že uvedla strožje ukrepe za zajezitev okužb.