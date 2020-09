Ministrica o novih ukrepih v šolah: Ne gre za nobeno dramatično zgodbo

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je napovedala, da bo ministrstvo danes na šole poslalo okrožnico glede novih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. V šolah in vrtcih so za zdaj zelo zadržani, predvsem pa skeptični glede primernosti ukrepov. Natančna navodila še čakajo, so pa toliko bolj ogorčeni v Sindikatu vzgoje in izobraževanja. Presenečeni so tudi v skupnosti vrtcev.

Vlada je v četrtek sklenila, da bo nošenje mask za starejše učence, dijake in študente pri pouku obvezno, prav tako za vse učitelje in vzgojitelje. Ministrica poudarja, da ne gre za veliko novost. Ne gre za nobeno "dramatično zgodbo", je v izjavi ob robu seje DZ zagotovila ministrica Simona Kustec. Kot je dejala, "vsi nosimo maske, vsi vemo, kakšnih razdalj se je treba držati". V prvih tednih pa so pokazali, da znajo in zmorejo, piše STA.

Ministrica je dejala, da imajo stvari pod nadzorom, da tečejo umirjeno, za večino vrtcev in šol pa sprememba "sploh ne bo sprememba, ker že delujejo na ta način". Je pa bilo po njenih besedah nekaj primerov, kjer se ukrepov niso dosledno držali. Bilo je nekaj šol, kjer so se tudi v zbornicah učitelji družili brez ustrezne zaščite, tako glede razdalje kot nošenja mask, posledično pa je bilo tudi v tem tednu kar nekaj okužb z novim koronavirusom med učitelji.

"To moramo na neki način preprečiti z ukrepi, ki jih imamo na voljo," je poudarila in dodala, da je to tudi njihova odgovornost. Tudi v luči aktualnih podatkov o zelo naraščajočem številu okuženih in ob dejstvu, da so bili v četrtek štirje smrtni primeri, pa je po njenih besedah treba določene ukrepe v šolah in vrtcih predrugačiti oziroma narediti malo bolj učinkovite za to obdobje, navaja STA.

Ministrica: Gre za mehke ukrepe

Po ministričinih besedah gre za mehke ukrepe, ki pa zagotavljajo dodatno varnost, da šole in vrtci ne bodo prostori, kjer se bodo širile okužbe. Njihovo prvo vodilo namreč ostaja, da v vzgoji in izobraževanju tudi v teh okoliščinah ostanejo pri modelu B, torej v šoli. Za otroke od sedmega razreda bo po njenih besedah nošenje mask obvezno, če so v istem razredu in med njimi ni mogoče zagotoviti vsaj metra in pol razdalje.

V šolah in vrtcih skeptični, v Svizu ogorčeni V slovenskih šolah in vrtcih so za zdaj zelo zadržani, predvsem pa skeptični glede primernosti novih vladnih ukrepov, po katerih bi od ponedeljka učenci od 7. razreda dalje morali nositi maske tudi med poukom, enako tudi učitelji in vzgojiteljice v vrtcih. Natančna navodila še čakajo. So pa toliko bolj ogorčeni v Sindikatu vzgoje in izobraževanja (Sviz). Kot je za STA povedal glavni tajnik Branimir Štrukelj, njihovi telefoni danes pregorevajo. Prejemajo ogorčene klice učiteljev, vzgojiteljic in drugih zaposlenih, ki opozarjajo, da je govoriti pod masko šest ur na dan nemogoče. Povsem nesprejemljivi pa so ti ukrepi po njegovem mnenju za vrtce, saj to potem niso več ustanove, ki opravljajo neki pedagoški proces, pač pa zgolj prostor, kjer bi otroke varovali pred tem, da se jim kaj ne zgodi. To se na tak način ne da početi, pravi Štrukelj, ki je prepričan, da NIJZ to ve, zato ne more razumeti, kako je mogoče takšen ukrep sploh predpisati. Prepričan je, da gre pri tej odločitvi zgolj za prenašanje odgovornosti na šole in vrtce, čemur pa sindikat, ki v usklajevanja sicer sploh ni vključen, nasprotuje. "Oblast s takim ravnanjem odriva odgovornost stran od sebe, učitelji in vzgojitelji pa naj se topijo v lastnem soku. To se bo moralo nehati, kajti mi smo tik pod vreliščem in v nekaj dneh bomo oblikovali zahteve do šolskih oblasti, kar se tiče dodatnega kadra," je dejal. Izjemno presenečeni nad odločitvijo vlade o obveznem nošenju mask za vzgojitelje v vrtcu so tudi v Skupnosti vrtcev Slovenije. Predsednica Janja Bogataj je za STA opozorila, da je vlada to odločitev sprejela mimo vrtcev in brez vsakršnega razmisleka o posledicah. "Ne vemo, kako bomo lahko izpeljali pedagoški proces," je opozorila.

Na vprašanje, kdo je ukrep predlagal, ministrica odgovarja, da je sklep sprejela vlada. Se pa ves čas odločajo v sodelovanju z svetovalno skupino, epidemiološkim delom. Tudi sama je ves čas v stikih z direktorjem NIJZ, vodjo svetovalne skupine, predstavniki ravnateljev, staršev, pa tudi znotraj ministrstva s pristojnimi direktorji direktoratov.

V okrožnici, ki jo pripravljajo na ministrstvu, tako po njenih besedah ne bo nič takega, česar že sicer ne izvajajo. Kar zadeva nadzor nad izvajanjem, pa je tudi sama zaprosila, da ne bi šlo za klasičen nadzor, ampak predvsem, če se kje pojavijo težave, za svetovanje.

"Če se vsi dosledno držimo pravil igre in če razumemo, v kakšnih okoliščinah moramo delovati, ne potrebujemo niti tovrstnega nadzora," pravi ministrica, ki se je po izjavi odpravila v Postojno in Pivko na srečanje z ravnatelji in tudi preostalim šolskim osebjem.