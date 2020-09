Na Hrvaškem so od četrtka potrdili še 234 okužb z novim koronavirusom, zaradi covid-19 je umrlo šest ljudi, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Največ na novo okuženih je bilo znova v Splitsko-dalmatinski županiji, v kateri so v 24 urah zabeležili še 75 novih primerov.

Glede na dnevna poročila županijskih štabov civilne zaščite, ki so objavili podatke o preteklih 24 urah, je bilo v Primorsko-goranski županiji osem novih primerov. V Istrski županiji niso imeli novih okužb, poroča STA.

V sosednji državi imajo 2.100 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 280 ljudi, med katerimi jih 21 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev.

Po 25. februarju, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronvirusom, je bilo do zdaj skupno potrjenih 14.513 primerov. Okrevalo je 12.169 ljudi, zaradi covid-19 jih je umrlo 244. Do zdaj so testirali nekaj več kot 249 tisoč ljudi, od tega 6137 v preteklih 24 urah, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.