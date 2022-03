Poleg pravice do nastanitve in prehrane ukrajinskim beguncem tudi žepnina #video

Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito. "Gre za pravico do nastanitve in prehrane v nastanitvenem centru. Tam je osebam omogočena prehrana in žepnina, ki se bo izplačevala mesečno. Osebe, ki imajo možnost bivanja pri sorodnikih ali zasebnikih in ne bodo imele sredstev za preživljanje, bodo lahko vložile vlogo pri našem uradu za denarno pomoč," je na novinarski konferenci po današnji seji vlade povedala Katarina Štrukelj, direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

"Vse osebe imajo prost dostop na trg dela, pravico do vključitve v izobraževalne procese, pravico do združevanja družine, do brezplačne pravne pomoči in do pomoči pri uveljavljanju pravic. Vse informacije in vloge bodo dostopne na spletni strani urada," je še poudarila Štrukljeva.

O vključevanju begunskih otrok iz Ukrajine v izobraževalne procese je podrobneje spregovorila ministrica za izobraževanje Simona Kustec.

"V osnovne šole po Sloveniji je bilo na včerajšnji dan vključenih 131 begunskih otrok iz Ukrajine na 64 osnovnih šolah po Sloveniji. V povprečju je posamezna osnovna šola sprejela od enega do dva otroka, imamo osnovno šolo v Ormožu, kjer je v izobraževanje vključenih 13 otrok. Zdaj se večja skupina otrok vključuje tudi v osnovno šolo v Logatcu," je pojasnila Kustečeva.

Po njenih besedah danes sprejeta uredba begunskim otrokom iz Ukrajine zagotavlja varno izobraževalno okolje: "S šolami smo v dnevnem kontaktu, v pomoč smo jim posredovali tudi okrožnice s priporočili, kako ravnati, v naslednjih dneh pa jih bomo opolnomočili še z dodatnimi navodili. Tisto, kar je pomembno, je otrokom in mladostnikom omogočiti čim bolj normalno in varno okolje. Prvi dnevi so namenjeni spoznavanju okolja in učenju jezika, šole bodo za te učence pripravile individualni urnik."

Ministrica @SimonaKustec: "Za učence iz 🇺🇦bodo šole poskrbele tako v psihološkem kot tudi sociološkem smislu. Želimo jim biti v pomoč tako pri socializaciji in komuniciranju s slovenskimi sovrstniki kot tudi pri spremljanju pouka." — Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (@MIZS_RS) March 24, 2022

Državljani Ukrajine lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi

Višji kriminalistični inšpektor specialist iz Uprave kriminalistične policije GPU Damijan Roškarič je izpostavil boj proti trgovini z ljudmi, čemur so v trenutnem položaju izpostavljeni begunci iz Ukrajine. "Policija izvaja aktivnosti v okviru delovanja medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi. V izvedbo aktivnosti bodo povabljeni predstavniki civilne družbe, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju boja zoper trgovino z ljudmi," je povedal Roškarič.