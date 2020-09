NIJZ ravnateljem: Ne damo vam svoje številke!

V nedeljo smo poročali o primeru okužbe v eni od ljubljanskih gimnazij, kjer so s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) prejeli navodilo, naj otroci v karanteni ostanejo zgolj tri dni. Zakaj tako, so nam po objavi prispevka pojasnili tudi na NIJZ. A še bolj kot njihov odgovor je zaskrbljujoče pojasnilo direktorice šolskega centra in predsednice društva ravnateljev srednjih šol, ki pravi, da so ravnatelji obupani, saj jim niti v nujnem primeru ne uspe priklicati NIJZ. Nihče namreč nima direktne številke za nujne primere, NIJZ pa jim je ne želi dati, ker naj bi v preteklosti ravnatelji "spraševali neumnosti".

Oče dijaka, katerega sošolec je prejel pozitivne rezultate na test koronavirusa, nam je sporočil, da so starši obvestilo o tem, da karantena traja od torka, 8. 9., do četrtka, 17. 9., prejeli šele v ponedeljek, 14. 9. popodne, torej dan po tem, ko so jih o dogajanju začeli obveščati ustno po telefonu in dva dneva po tem, ko je družina dijaka izvedela za pozitiven rezultat testa. V času trajanja karantene torej v karanteni ni bil nihče, nato pa naj bi v karanteni ostali le še tri dni.

To sporočilo so skupaj z vabilom na virtualni roditeljski sestanek starši prejeli v ponedeljek, 14. septembra. Na dan prejema sporočila naj bi tako trajal že peti dan karantene. Foto: Bralec

"Kot mi je povedala učiteljica, jo je v soboto pozno zvečer poklicala mama dijaka in povedala, da je tudi sin okužen. Vedeli smo, da čakamo rezultate, ker je bil v tej družini okužen oče in je bil zato otrok od torka naprej doma. V torek, 8. 9., je torej še bil v šoli, v sredo pa ne več," je pojasnila Nives Počkar, direktorica Šolskega centra Ljubljana, ki poleg Gimnazije Antona Aškerca, kjer se je pojavila okužba, vključuje še štiri šole.

Njihov šolski center obiskuje 1494 dijakov, 79 učencev in 200 študentov, skupno torej 1.773 oseb, k tej številki pa moramo dodati še vodstvo, učitelje in druge zaposlene na šoli. Počkarjeva je hkrati tudi predsednica društva ravnateljev srednjih šol, zato ima širši pregled nad dogajanjem na šolah, ker je z ravnatelji dnevno v stiku.

NIJZ: Karantena je odrejena od zadnjega stika z okuženim naprej

Čeprav so nam sprva na novinarska vprašanja o trajanju odrejene karantene na šoli odgovorili, da primera zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo komentirati, kar smo zapisali pod nedeljskim prispevkom, so nam po objavi poslali pojasnilo s pravimi podatki o karanteni in zakaj so jo odredili na tak način.

Predstavnik NIJZ je zapisal, da se karantena odredi zdravim posameznikom, za katere se v procesu epidemiološke preiskave glede na epidemiološke kriterije ugotovi, da so imeli visokorizičen stik. Pri tem se karantena odredi od dneva, ko je posameznik imel visokorizičen stik s pozitivno osebno.

"V konkretnem primeru je bilo na podlagi epidemiološke preiskave ugotovljeno, da so imeli dijaki in dijakinja zadnji stik z obolelim dijakom 8. 9. 2020, ko je bil dijak zadnjič v šoli. Epidemiološka služba NIJZ je bila o pozitivnem primeru obveščena 12. 9. 2020 in takrat na podlagi epidemiološke preiskave za visokorizične kontakte odredila 10-dnevno karanteno (glede na nove protokole o skrajšanju karantene iz 14 na 10 dni). To pomeni, da je karantena za dijake veljavna od 8. do 17. 9. 2020," je pojasnil Samo Belavič Pučnik, predstavnik centra za komuniciranje na NIJZ.

Foto: STA

V nedeljo zjutraj je Počkarjevo, ki je tudi predsednica društva ravnateljev srednjih šol, poklicala ravnateljica Gimnazije Antoma Aškerca in povedala, da je dijak pozitiven.

"Z NIJZ sem imela negativno izkušnjo že v soboto. Ravnatelj Gimnazije Ledina me je prosil, če imam morda telefonsko številko NIJZ, ker imajo na njihovi šoli tudi okužene in se jim nihče ne javi. Ker je bil on zadržan, sem prevrtela vse številke vseh vodilnih, a se nihče ni javil. Dejstvo je, da NIJZ ne da svoje številke in nimamo nobenega kontakta," je pojasnila Počkarjeva.

"Smo že dali številko ravnateljem, pa so spraševali neumnosti"

"Po tem, ko sem klicarila na NIJZ, mi klica nihče ni vrnil celo soboto, poklicali so me šele v nedeljo okoli 11. ure," pojasnjuje Počkarjeva. In ko je vendarle v nedeljo uspela govoriti s sogovornico na drugi strani, ji je ta pojasnila, da jim številk ne bodo dali.

"Smo že dali številko ravnateljem, pa so spraševali neumnosti," naj bi ji, kot je opisala Počkarjeva, dejali na NIJZ. Kot je v nadaljevanju pojasnila, razume, da so preobremenjeni, a je v primeru, ko se pojavijo okužbe na šoli in starši želijo odgovore o tem, kako ravnati, težko počakati, da pridejo na vrsto.

"Po tem klicu smo nato precej kmalu, zdi se mi da v treh urah, vzpostavili kontakt z epidemiologinjo, pa še to iz Maribora, a pred tem sem jaz že dala navodilo, da bodo otroci ostali doma in bomo dokumente urejali pozneje. Otroci so tako v nedeljo izvedeli za okužbo," je povedala Počkarjeva.

Obvešanje je za vodstvo šol prepozno

Kot nam je Počkarjeva pojasnila v tem tednu, so skupaj z MIZŠ pripravili seznam številk ravnateljev srednjih šol in jih posredovali na NIJZ. Koliko bo to pripomoglo k hitremu reševanju težav, ki jih imajo vodstva ustanov, pa je težko oceniti, saj jih bo NIJZ še vedno obveščal po lastni časovni dinamiki. Kot pravi Počkarjeva, je ta za njih prepozna, saj se novice med starši razvejo veliko prej in od šole terjajo odgovore in ukrepe.

Življenje v šolah se še zelo dolgo ne bo vrnilo v običajne tirnice.

NIJZ: Epidemiolog lahko ukrepa šele po prejemu uradnega obvestila o potrjeni okužbi

Za dodatna pojasnila smo vprašali NIJZ, kjer so nam odgovorili, da lahko epidemiolog začne z ukrepanjem šele takrat, ko prejme uradno obvestilo o potrjenem primeru iz laboratorija.

"Na podlagi tega se lahko začne epidemiološka preiskava, v okviru katere se preveri vse tesne stike posameznika in v kolikor gre za vzgojno-izobraževalno inštitucijo tudi za ukrepe na nivoju zavoda. Ko epidemiolog ugotovi, da gre za primer v povezavi s šolo, bo kontaktiral vodstvo te šole in pripravil priporočila v sodelovanju z njimi. Poudarjamo, da lahko ukrepa na podlagi potrjenega primera, težko pa le na podlagi uradno nepotrjenega primera ali samo suma," so zapisali v odgovoru.

Zaradi preobremenitve je razpoložljivost epidemiologov omejena

"Se pa moramo zavedati, da je glede na trenutne preobremenitve epidemiološke službe je jasno, da je razpoložljivost epidemiologov na klic ravnateljev omejeno. Število ravnateljev presega 1000, epidemiološka služba pa ima precej skromnejše kapacitete, ki pa morajo vseeno obravnavati veliko število primerov. V zadnjih tednih smo okrepili epidemiološko službo, tako da zdaj uspemo dnevno obdelati preko 100 pozitivnih primerov," pojasnjujejo na NIJZ.

Potrdili so, da so imeli v tem tednu sestanek na Ministrstvu za izobraževanje, in sicer, da bi okrepili sodelovanje in tudi dorekli boljši algoritem komuniciranja in sodelovanja.

"V zadnjih tednih smo okrepili epidemiološko službo, tako da zdaj uspemo dnevno obdelati preko 100 pozitivnih primerov," so zapisali na NIJZ. Foto: Bojan Puhek "Vsekakor pa bo obravnava vsakega potrjenega primera potekala po ustaljenem protokolu, ki bo dodatno prilagojen na kapacitete epidemiološke službe v in usklajen s pristojnim ministrstvom v naslednjih dneh. V dogovorih smo tudi glede kontaktnih številk ravnateljev," so dejali na NIJZ.

Kot so še dodali, z vidika obvladovanja epidemije ostaja daleč v ospredju organizacija znotraj šol, namenjena k omejitvi širjenja bolezni še pred pojavom primera.

Na NIJZ niso odgovorili na navedbe, da ravnateljem številke niso dostopne, ker naj bi ti pred časom "spraševali neumnosti", niti niso odgovorili na vprašanje, zakaj ravnatelji v omenjenem vikendu tako dolgo niso priklicali nikogar. Prav tako niso odgovorili na vprašanje, zakaj ravnatelji nimajo nobenega kontakta za nujne primere in niti tega, kaj svetujejo šolam, ki jih ne uspejo priklicati.

Vodstva šol nimajo pravne podlage za uvedbo daljše karantene, če bi se jim ta zdela potrebna

Ko je Počkarjevi mariborska epidemiologinja dejala, da naj bi karantena veljala le do 17. 9., ji je Počkarjeva odvrnila, da se ji to zdi abolutno premalo. "Dejala sem ji, da čeprav nisem zdravnica, se mi zdi štiri dni karantene veliko premalo, a mi je odvrnila, da veljavnost štejejo od dneva, ko je prvi v družini zbolel," je povedala.

Kot pravi, se kot ravnateljica ne more vmešavati v presojo epidemiologinje, niti nima nobene pravne podlage, da bi na šoli sama uvedla drugačne ukrepe. Preostalo ji ni drugega, kot da vse obvesti o ukrepih in jim sporoči, da so ti začeli veljati brez njihove vednosti že skoraj teden dni prej.