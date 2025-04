V Šmiklavžu v slovenjgraški občini začasno zapirajo podružnično šolo

Zaradi premajhnega vpisa otrok v podružnično osnovno šolo Šmiklavž za prihodnje šolsko leto so svetniki Mestne občine Slovenj Gradec na torkovi seji sprejeli sklep o začasnem prenehanju delovanja te šole. Sprejeli so tudi zaključni račun za lani in se seznanili z letnim delovnim načrtom mladinskega sveta in pobudami mladih.

Starši bodočih prvošolcev, ki so jih pričakovali v šmiklavški šoli, se niso odločili za vpis v tamkajšnjo šolo, tako da bi z novim šolskim letom na njej ostali samo štirje učenci od drugega do petega razreda. To je eden manj od minimalnega števila učencev, ko pristojno ministrstvo še dovoli delovanje šole.

Slovenjgraški mestni svetniki so zato potrdili sklep o začasnem prenehanju delovanja te šole za eno leto. Demografski trendi namreč kažejo, da bi lahko v prihodnje izpolnjevali pogoje za vnovično odprtje šole.

Zmanjševanje vpisa v podružnično osnovno šolo Šmiklavž, ki spada pod okrilje Osnovne šole Podgorje, zaznavajo že več let. Tako ravnatelj OŠ Podgorje Aljoša Lavrinšek kot tudi nekateri mestni svetniki in župan Tilen Klugler so izrazili obžalovanje zaradi začasnega zaprtja, saj šole poleg drugega tudi pozitivno vplivajo na dogajanje na podeželju.

Starši otroke vpisujejo drugam

Med razlogi, zakaj starši otrok ne vpišejo v prvi razred šmiklavške šole, so želje, da otroke vpišejo v večje šole z večjimi skupinami, pa tudi da gredo otroci skupaj z vrstniki iz vrtca, ki ga obiskujejo v Podgorju, naprej v prvi razred tamkajšnje šole.

Vaška skupnost Šmiklavž je predlagala, da bi prostore šole v času zaprtja namenili za vrtec. Ravnateljica Vrtca Slovenj Gradec in tudi mestna svetnica Mojca Verhovnik pa je povedala, da za prihodnje šolsko leto ne kaže, da bi se to zgodilo. Vpis v vse enote slovenjgraškega vrtca je namreč za prihodnje šolsko leto nižji.

"Vpis je vsa leta naraščal. Lani je bilo prvič, da je upadlo število vpisanih otrok, in letos spet za en oddelek," je povedala Verhovnik. Dodatne oddelke bodo tako med prihodnjim šolskim letom lahko oblikovali znotraj obstoječih enot vrtca.

Zaradi zmanjšanja števila v vrtec vpisanih otrok je slovenjgraška občina za zdaj zadržana tudi pri načrtih za gradnjo novega vrtca v Pamečah, čeprav je lani že sprejela vse potrebne pravne podlage za gradnjo v okviru javno-zasebnega partnerstva.

Odhodki občine v znamenju sanacij po ujmi

Svetniki so na torkovi seji sprejeli tudi zaključni račun občinskega proračuna za lani, ki je bil predvsem v znamenju sanacij po ujmah leta 2023. Prihodki občine so bili z drugim rebalansom lanskega proračuna načrtovani v višini skoraj 42 milijonov evrov, realizirani pa v višini 29,9 milijona evrov. Odhodki so bili načrtovani v višini 65,1 milijona evrov, realizirani pa v višini 52 milijonov evrov.

Najnižja realizacija, in sicer 40-odstotna, je bila lani pri kapitalskih prihodkih. Gre za izpad dveh vrst pričakovanih prihodkov: občina še ni začela prodaje zemljišč v poslovni coni Pameče 3, prav tako ji še ni uspelo prodati del telekomunikacijskega omrežja (cevi in jaškov), ki ga za opravljanje svojih izvirnih dejavnosti ne potrebuje.

Mestni svetniki so dali tudi soglasje k letnemu delovnemu načrtu mladinskega sveta. Njegov novi predsednik Tadej Kac je ponovil željo, da bi mladi dobili prostor za koncertno in drugo dejavnost, zaradi česar so nedavno protestirali. Župan je ponovil, da občina že dolgo neuspešno išče rešitev, mlade pa povabil na pogovore.

Z nekaj glasovi proti so svetniki večinsko soglašali z imenovanjem Uroša Pajenka za direktorja javnega zavoda Spotur. Za direktorico Kulturnega doma Slovenj Gradec pa so za naslednjih pet let imenovali dosedanjo direktorico Andrejo Gologranc.