V karanteni več razredov bežigrajske osnovne šole in skupina ljubljanskega vrtca

Kot smo izvedeli, so v Osnovni šoli Franceta Bevka in v eni od enot vrtca Pedenjped potrdili prve okužbe z novim koronavirusom. Kar nekaj razredov in učiteljev omenjene osnovne šole je zato v karanteni, prav tako otroci in strokovni delavki ene od skupin vrtca.

Na Osnovni šoli Franceta Bevka je bila okužba z novim koronavirusom potrjena pri učiteljici in dveh učencih, v enoti Pedenjcarstvo vrtca Pedenjped pa pri enem otroku, smo izvedeli iz zanesljivih virov. Obe ravnateljici sta o tem med koncem tedna obvestili starše otrok, ob posvetovanju s pristojnimi institucijami pa tudi nemudoma sprejeli prve nujne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe.

Na Osnovni šoli Franceta Bevka tako več celotnih razredov ostaja doma v karanteni, prav tako posamični učenci določenih razredov in kar nekaj učiteljev. Veliko razredov pa se bo v prihodnjem tednu šolalo od doma.

V enoti Pedenjcarstvo vrtca Pedenjped v karanteni ostaja skupina otrok ter strokovni delavki, kjer je bila pri enem od otrok potrjena okužba z novim koronavirusom, je zapisano v obvestilu za starše. Kjer je tudi poudarjeno, da okuženi otrok ni bil v stiku s preostalimi otroki vrtca, ki lahko zato vrtec obiskujejo normalno.

Zaradi okužbe zaprli tudi Center starejših Notranje Gorice

Center starejših Notranje Gorice je v soboto na svoji spletni strani zapisal, da se center zaradi suma na okužbo z novim koronavirusom zapira, dokler ne bodo razjasnili epidemiološko slike, predvidoma pa za en teden. Po poročanju Radia Slovenija je z novim koronavirusom okužena zaposlena v domu, ki pa v zadnjih dneh ni bila v stiku z oskrbovanci, piše STA.

Direktorica centra Ana Petrič je za radio povedala, da sta poleg zaposlene, ki je okužena, v karanteni še dve sodelavki. Sicer pa okužena ni imela znakov okužbe. Do testiranja je prišla, ker je to zahtevala od svoje zdravnice potem, saj njen otrok hodi v šolo, kjer so potrjene okužbe.

"V tem položaju prenehajo veljati vsa dozdajšnja navodila. Obiski, specialistični pregledi, nakupovanje, izhodi in prihodi v center so onemogočeni. Takoj, ko se situacija razjasni in se izide najboljše možno, pa pričnejo zopet veljati," je center zapisal na svoji spletni strani. Do takrat pa vse prosijo za razumevanje in strpnost, saj se trenutno ukvarjajo z reorganizacijo in stanovalci.

Ljubljana še vedno prva po številu okuženih

Okužbo z novim koronavirusom so v soboto potrdili v 42 občinah. Največ, 28 okužb, so potrdili v Ljubljani, kjer je trenutno 276 aktivnih okužb. Tudi sicer je v ljubljanski občini daleč največ primerov bolezni covid-19, in sicer do zdaj je bilo potrjenih vsega skupaj 844 primerov.

Na drugem mestu po številu okužb je Maribor z 215 primeri, na tretjem pa Šmarje pri Jelšah, kjer so do včeraj zabeležili skupno 191 okužb.