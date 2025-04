Po petkovem požaru na strehi Osnovne šole Beltinci danes pouk poteka le za učence predmetne stopnje, medtem ko so učenci razredne stopnje ostali doma, je za STA povedala ravnateljica Mateja Horvat. V delu šole, kjer poteka pouk, prostori namreč niso bili poškodovani. Policija je medtem sporočila, da je zagorelo v električni omarici sončne elektrarne.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja ugotovili, da je najprej zagorelo v električni omarici sončne elektrarne, od tam pa se je požar razširil na ostrešje osnovne šole. Ocena škode za zdaj še ni znana, tuja krivda pa je izključena, so sporočili s PU Murska Sobota.

Danes je na šoli okoli 250 učencev predmetne stopnje

Na šoli trenutno čakajo na oceno statika, ki bo preveril stanje zgornjega nadstropja. Danes so že opravili elektromeritve, ki niso pokazale večjih težav, je pojasnila ravnateljica. Kot je dodala, v prihodnjih dveh dneh pričakujejo še požarnega inšpektorja, elektroinšpekcijo ter zavarovalničarje, preden bodo lahko začeli sanacijska dela.

320 učencev razredne stopnje je ostalo doma. Foto: STA Kot je pojasnila Horvat, je danes v šoli približno 250 učencev predmetne stopnje, medtem ko jih 320 z razredne stopnje ostaja doma. Za sredo in četrtek pa so zanje pripravili nadomestne dejavnosti.

Med prvomajskimi počitnicami bo čas za sanacijo

"V sredo bomo izvedli eko dan za mlajše učence, dejavnosti bodo potekale na prostem. V četrtek pa imamo načrtovan Šport in špas," je povedala ravnateljica. Nadomestne dejavnosti bodo imeli otroci razredne stopnje, preostali pa pouk.

V prihodnjem tednu se začnejo prvomajske počitnice, kar bo šoli omogočilo nekaj časa za sanacijska dela.

Ogenj je izbruhnil na strehi šole. Foto: STA Ogenj, ki je izbruhnil v petek popoldne, naj bi po prvih informacijah izbruhnil na strehi šole, natančneje na ostrešju oziroma pri nameščeni sončni elektrarni. Vzrok požara še ni potrjen. Šolo so takoj po izbruhu požara evakuirali, poškodovan ni bil nihče.