"Drugi val je prišel sorazmerno hitro. Zaradi povečanega druženja ljudi v zaprtih prostorih smo ga pričakovali," je povedala vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović. Pričakovali so sicer, da bo drugi val prišel pozneje, to je decembra. Pri tem je dodala, da je učinkovito testiranje izredno pomembno, saj lahko le tako omejimo drugi val. "Želimo, da so testirani vsi, ki imajo znake in simptome, ki lahko spominjajo na covid-19."

Če se bomo ukrepov držali, prihodnji teden manj okužb

Kaj nas čaka? V ta namen so pripravili projekcije, ki pa v svoji napovedi niso stoodstotne. Te ocene so potrebne, da ugotovimo, kako je treba bolnišnice pripraviti, je povedala Beovićeva. Dodala je, da jih skrbi naraščanje števila obolelih za covid-19, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. "Čez teden dni lahko pričakujemo, dabo prišlo do zmanjšanja števila okužb, ampak le ob predpostavki, da bodo ukrepi uspešni," je še povedala infektologinja.

Foto: Vlada RS

V Sloveniji so v ponedeljek okužbo z novim koronavirusom ob 2.335 testih potrdili pri 88 ljudeh. V bolnišnici se zdravi 71 bolnikov, od tega 13 na intenzivni negi. Noben bolnik z boleznijo covid-19 včeraj ni umrl. V Sloveniji so od začetka epidemije skupaj potrdili 4.558 okužb, umrlo je 142 bolnikov z novim koronavirusom.

Včeraj največ novih okužb v Ljubljani

Največ novih primerov je bilo včeraj potrjenih v Ljubljani - 24, šest pa v Mariboru. Štiri nove okužbe so potrdili v DSO Danice Vogrinec Maribor (skupaj 59), dve novi okužbi pa v Pegazovem domu v Rogaški Slatini (skupaj 25 okuženih), je uvodoma povedal vladni govorec Jelko Kacin.

Pomembno je, da z velikim številom testov čim hitreje odkrivamo nova žarišča

Jesenski val okužb je prišel prej, kot smo pričakovali. V Evropi so prejšnji teden potrdili več primerov novih okužb (več kot 300 tisoč) kot spomladi. Skupaj je bilo v Evropi potrjenih že skoraj 4,9 milijona primerov okužb, umrlo je 226 tisoč ljudi. V Sloveniji smo prejšnji teden opravili kar 18.339 testiranj, povprečno 2.620 na dan. Epidemiološko stanje je resno, zato je pomembno, da z velikim številom testov čim hitreje odkrivamo nova žarišča, je povedal Kacin.

Pri tej temperaturi vas bo delodajalec napotil domov Na novinarsko vprašanje glede merjenja telesne temperature je Kacin povedal, da je mejna vrednost, pri kateri mora delodajalec zaposlenega napotiti domov, 37,5 stopinje Celzija. Kot je povedal, morajo to merjenje izvajati za to usposobljeni ljudje. "Delovna organizacija je odgovorna za svoje zaposlene," je dejal.

Kacin poziva ljudi, naj pomagajo epidemiologom

"Ključnega pomena za zajezitev širjenja okužb je delo epidemiologov. Brez informacij, kje in s kom smo bili v stiku, ne morejo odgovorno, natančno in predvsem pravočasno opraviti svojega dela. Bodimo odgovorni tudi mi in jim, ko nas pokličejo, pri tem pomagajmo," je dodal Kacin. "Vnesimo pozitivni test v aplikacijo #OstaniZdrav, če izvemo, da smo se okužili, in tako poskrbimo, da bodo ljudje okoli nas bolj pozorni na samozaščitno vedenje."

"Še naprej upoštevajmo samozaščitne ukrepe, nosimo maske in ohranjajmo fizično razdaljo. Če bomo sprejete ukrepe dosledno upoštevali, s tem ne bomo le zmanjšali obremenitev epidemiologov in zdravstvenega osebja, temveč bomo bistveno pripomogli k zamejevanju širjenja virusa," je še povedal vladni govorec.

Največ primerov v osrednji Sloveniji

Kacin je tudi povedal, da je bilo v preteklem tednu največ primerov v Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski regiji. Največji delež okužb predstavljajo okužbe iz lokalnih virov.