Nemčija je podaljšala začasni nadzor na vseh kopenskih mejah za nadaljnjih šest mesecev, da bi dodatno zmanjšala nedovoljene migracije, je danes dejal kancler Olaf Scholz. Vlada v Berlinu je septembra lani znova uvedla začasne mejne kontrole po nizu napadov v državi in v luči razgrete razprave o priseljevanju, ki je glavna tema volilne kampanje.

"Z mejnimi kontrolami učinkovito zmanjšujemo nedovoljene migracije," je dejal Scholz v izjavi, v kateri je oznanil odločitev o podaljšanju posebne uredbe o mejnem nadzoru do 15. septembra.

Olaf Scholz je povedal, da podaljšujejo nadzor na mejah. Foto: Reuters

Notranja ministrica: Brutalno spreminjajo ljudi v blago in jih tihotapijo čez meje

Notranja ministrica Nancy Faeser pa je dodala, da s tem ustavljajo tihotapce ljudi, ki "brutalno spreminjajo ljudi v blago in jih tihotapijo čez meje", prav tako pa ustavljajo kriminalce in skrajneže, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Faeser je sicer že konec decembra dala vedeti, da namerava Nemčija po marcu, ko se izteče šestmesečno obdobje, nadzor podaljšati še za pol leta.

Nemčija je 16. septembra lani ponovno vzpostavila začasni nadzor na vseh svojih mejah za obdobje šestih mesecev. Vlada v Berlinu se je pri tem sklicevala na notranjo varnost in boj proti nezakonitemu priseljevanju.

Prejšnji mesec so prijeli 1.900 tihotapcev ljudi

Pred tem je Nemčija že od leta 2015 nadzor izvajala na mejah z Avstrijo, od oktobra 2023 pa tudi na mejah s Poljsko, Češko in Švico. Septembra lani so nato nadzor uvedli še na mejah z Belgijo, Francijo, Dansko, Nizozemsko in Luksemburgom.

Po podatkih nemškega notranjega ministrstva so v preteklih mesecih prijeli 1.900 tihotapcev ljudi, ugotovili okoli 80 tisoč primerov nezakonitega vstopa v državo, okoli 47 tisoč oseb pa so na meji zavrnili.

Migracije so sicer ena od osrednjih tem kampanje pred predčasnimi volitvami v Nemčiji, ki bodo 23. februarja. Vodja opozicijskih krščanskih demokratov (CDU) in favorit za kanclerski položaj Friedrich Merz je napovedal, da bo v primeru zmage vzpostavil trajen nadzor na mejah in naredil konec neregularnim vstopom v Nemčijo.