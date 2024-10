Podpora migracijskim centrom v tretjih državah vse večja

Številni voditelji držav EU so se danes pred začetkom srečanja v Bruslju zavzeli za ukrepanje glede perečega vprašanja migracij, še zlasti glede vračanja migrantov. Nekateri so izrazili naklonjenost rešitvam v obliki migrantskih centrov zunaj EU. Pred vrhom EU se je na posebnem srečanju na temo migracij sestala skupina voditeljev članic unije.

Nemški kancler Olaf Scholz se je pred začetkom vrha EU, na katerem bodo migracije ena od glavnih tem, zavzel za hitrejše izvajanje evropskega migracijskega pakta, o katerem so se države članice dogovorile spomladi. Pri tem je poudaril pomen učinkovitosti, med drugim glede vračanja migrantov, o katerem bo tudi tekla beseda na današnjem srečanju.

Kot je poudaril, je treba zagotoviti zaščito tistim, ki jo potrebujejo, vendar pa "ne morejo priti vsi". Da Evropa ne more več sprejemati toliko ljudi, je opozorila tudi danska premierka Mette Frederiksen.

V EU se krepijo pozivi Bruslju, naj ukrepa za zmanjšanje pritiska migracij. Pri tem se kot ena od možnih idej pojavlja vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj unije.

Nizozemska bi vzpostavila center v Ugandi

Scholz je do takšnih centrov po vzoru sporazuma med Italijo in Albanijo, kjer sta pred dnevi začela delovati dva tovrstna centra, zadržan. Kot je dejal, ti centri za tako veliko državo, kot je Nemčija, niso rešitev. Poudaril je, da EU potrebuje "deportacije v skladu z evropskim pravom".

Nizozemski premier Dick Schoof pa je danes ob prihodu na vrh EU dejal, da je zamisel o centrih za repatriacijo migrantov v Ugandi, ki jo preučuje nizozemska vlada, "resna". Kot je dejal, Nizozemska z zanimanjem gleda na sporazum med Italijo in Albanijo, pri čemer želi na današnjem zasedanju slišati več o tem od italijanske premierke.

Začasni bolgarski premier Dimitar Glavčev je pozdravil zamisel o migrantskih centrih v tretjih državah. Kot je dejal, so takšni centri v tretjih državah "dober primer, ki ga bomo podprli".

Tudi Golob do migrantskih centrov zadržan

Slovenski premier Robert Golob je bil glede rešitev, kot je tista po vzoru sporazuma med Italijo in Albanijo, bolj zadržan. Kot je dejal v sredo ob prihodu na vrh EU in Sveta za sodelovanje zalivskih držav (GCC) v Bruslju, je treba videti, kako bodo delovale. Po njegovem gre bolj za "pilotni projekt" kot karkoli drugega. Menil je tudi, da bi se lahko Evropa iz tega kaj naučila, ne pa takšne rešitve tudi nujno posnemala drugod.

Grški premier Kiriakos Micotakis pa je opozoril, da so vračanja migrantov "manjkajoči člen v naši migracijski politiki". "Ne moremo sprejeti dejstva, da nismo učinkoviti pri obravnavi tistih, ki niso upravičeni do statusa zaščite," je opozoril.

Kot je ob tem dejal, želi slišati več o "inovativnih rešitvah", ki jih v zvezi s tem predlaga Evropska komisija.

Litovski predsednik za "inovativne ukrepe"

Tudi litovski predsednik Gitanas Nauseda je menil, da potrebujemo "inovativne ukrepe" glede migracij, pri čemer je izpostavil sodelovanje s tretjimi državami. Opozoril je, da se Litva sooča s posebnim izzivom hibridnih napadov iz Belorusije in Rusije, ki migracije uporabljata kot orožje.

Pred vrhom EU je danes v Bruslju potekalo posebno srečanje o migracijah, ki so ga sklicale Italija, Nizozemska in Danska. Srečanja so se udeležili voditelji več držav članic, med njimi Poljske, Avstrije, Madžarske in Grčije, pa tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Na srečanju so med drugim govorili o konceptu varne tretje države glede na izvajanje pravil novega pakta o migracijah in azilu, o sodelovanju pri prostovoljnem vračanju migrantov kot tudi o centrih za repatriacijo, so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočili z urada premierke Giorgie Meloni.