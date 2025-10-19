Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
19. 10. 2025,
18.42

Predčasno podaljšanje: formula 1 bo v Austinu še lep čas

STA

Formula 1 v Austinu še do leta 2034.

Formula 1 v Austinu še do leta 2034.

Foto: Reuters

Dirke svetovnega prvenstva formule 1 bodo v ameriškem Austinu na sporedu vsaj še do leta 2034, so danes pred dirko v Teksasu sporočili iz vodstva tekmovanja. Sedanjo pogodbo, ki se bo iztekla naslednje leto, so tako predčasno podaljšali. Dirka v Teksasu je na koledarju formule 1 že od leta 2012.

"Vse od leta 2012 dirka v Austinu raste, vsako leto je eden največjih mikov za navijače, dirkače in moštva v sezoni. Vsi se veselimo akcije na stezi in sijajnega spremljevalnega programa," je ob podaljšanju pogodbe za spletno stran tekmovanja dejal direktor formule 1 Stefano Domenicali.

V ZDA se priljubljenost dirk formule 1 vse bolj povečuje, že pred podaljšanjem s prireditelji v Teksasu so v vodstvu tekmovanja dosegli podobna dolgoročna dogovora še s preostalima ameriškima prizoriščema v Miamiju in Las Vegasu.

