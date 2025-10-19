Papež razglasil sedem novih svetnikov: med njimi tudi nekdanji satanistični duhovnik

Papež Leon XIV. je danes razglasil sedem novih svetnikov Katoliške cerkve, tri ženske in štiri moške. Med njimi so tudi prvi svetnik iz Papue Nove Gvineje, venezuelski zdravnik, ki je pomagal revnim, in nekdanji satanistični duhovnik, ki je ponovno odkril katoliško vero.

Na Trgu sv. Petra so se danes oglasili zvonovi, ko je papež pred množico vernikov kanoniziral sedem ljudi, ki izhajajo iz Papue Nove Gvineje, Venezuele, Turčije in Italije.

Papež je za svetnika razglasil laičnega kateheta in mučenca iz Papue Nove Gvineje, pa tudi nadškofa, ubitega v armenskem genocidu, ter "zdravnika revnih" in redovnico iz Venezuele. Med novimi svetniki sta tudi redovnici iz Italije, prva se je posvečala skrbi bolnih, druga pa je delovala med staroselci v Ekvadorju.

Opisal jih je kot vzornike v veri

Za svetnika je papež razglasil tudi nekdanjega okultističnega duhovnika, ki se je ponovno pridružil katolicizmu in ustanovil papeško svetišče v Pompejih.

V svoji pridigi pred 55.000 verniki je Leon XIV. novo kanonizirane svetnike po poročanju tujih tiskovnih agencij opisal kot vzornike v veri.

To je že druga slovesna razglasitev svetnikov, odkar je Leon XIV. maja po smrti papeža Frančiška stopil na čelo Katoliške cerkve.

Prejšnji mesec je kot prvega izmed milenijcev za svetnika razglasil Italijana Carla Acutisa, ki so ga zaradi širjenja katolištva na spletu poimenovali božji vplivnež, in Italijana Piera Giorgia Frassatija, ki se je zavzemal za revne in izključene.