K. M., STA

9. 10. 2025
14.04

Papež v ospredje apostolske spodbude postavil revne

Papež Leon XIV.

Papež Leon opozarja tudi pred kulturo, ki izloča druge ljudi in brezbrižno sprejema, da na milijone ljudi umira od lakote ali živi v nečloveških razmerah.

Foto: Guliverimage

Izšla je prva apostolska spodbuda papeža Leona XIV., ki so jo danes predstavili v Vatikanu. Papež v delu z naslovom Dilexi te (Ljubil sem te) osrednjo pozornost namenja revnim in ljudem z obrobja družbe, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dokument obravnava vse oblike revščine, od gospodarske in izobraževalne do revščine zaradi bolezni in zapora, in tako zajema vse posebej ranljive skupine v družbi. Papež v njem poudarja, da "klic revnih izziva vse nas", in izpostavlja, da so dosedanji odgovori glede revščine nezadostni, ker obstaja preveč neenakosti.

Na milijone ljudi umira od lakote ali živi v nečloveških razmerah 

Kljub naraščajočemu številu revnih še vedno obstaja iluzija sreče, ki izhaja iz udobnega življenja in mnoge ljudi sili k življenjskemu nazoru, ki temelji na kopičenju bogastva in družbenem uspehu za vsako ceno – tudi na račun drugih, v apostolski spodbudi piše papež.

Opozarja tudi pred kulturo, ki izloča druge ljudi in brezbrižno sprejema, da milijoni ljudi umirajo od lakote ali živijo v nečloveških razmerah. Ob tem spomni na zgodbo triletnega sirskega begunca Alana Kurdija, ki je umrl leta 2015. "Pred nekaj leti je fotografija mrtvega otroka, ki je ležal na sredozemski plaži, povzročila veliko ogorčenje; žal se takšni dogodki razen kratkega trenutka pretresenosti vedno pogosteje obravnavajo kot nepomembne novice," piše.

"V vsakem zavrnjenem migrantu Kristus sam trka na vrata skupnosti" 

Poudarja tudi vlogo Katoliške cerkve kot graditeljice mostov. "Kjer svet vidi grožnje, Cerkev vidi otroke; kjer se gradijo zidovi, ona gradi mostove. Ve, da je njeno oznanjanje evangelija verodostojno le, če se izraža v gestah bližine in sprejemanja. In ve, da v vsakem zavrnjenem migrantu Kristus sam trka na vrata skupnosti," piše v dokumentu. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je ta del apostolske spodbude mogoče razumeti kot prikrito kritiko politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede priseljevanja.

Apostolska spodbuda je papeško pismo, ki mu pripisujejo poseben pomen. V nasprotju z encikliko oz. okrožnico, najpomembnejšim papeškim pismom, je namenjena predvsem katoliškim vernikom in velja za manj zavezujočo.

Leon XIV. je v apostolski spodbudi končal delo svojega predhodnika papeža Frančiška, ki je velik del svojega pontifikata posvetil služenju ubogim. Frančišek je apostolsko spodbudo, ki predstavlja nadaljevanje njegove okrožnice Dilexit nos o Jezusovem srcu, začel pripravljati nekaj mesecev pred smrtjo, poroča vatikanski spletni portal Vatican news.

