Nepogrešljivi reprezentant ne beži od velike odgovornosti

Po lanskem svetovnem prvenstvu, na katerem je bil za Luko Dončićem s povprečjem 14 točk na tekmo drugi strelec Slovenije, je večina košarkarskih zanesenjakov pričakovala, da bo Klemen Prepelič klubsko sezono odprl v dresu katerega evropskih velikanov. A zgodba se je odvrtela v drugo smer, 31-letni slovenski košarkar je potrpežljivo čakal na pravo priložnost in nato konec oktobra z obema rokama zgrabil priložnost v Cedeviti Olimpiji, takoj opozoril nase, nato pa se po kratkotrajni epizodi v Ljubljani decembra preselil v Turčijo, kjer je okrepil Galatasaray.

Zdaj je Prepeliča pot znova za kratek čas zanesla v domačo Slovenijo, kjer ga v dresu reprezentance v četrtek in nedeljo čakata prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2025. Ob odsotnosti Luke Dončića bo breme na plečih slovenskega ostrostrelca še toliko večje, a ta ne beži od odgovornosti in vloge favoritinje, ki jo bo Slovenija nosila tako proti Ukrajini kot Izraelu. "Vsi se zavedamo, kaj je naš prvi in edini cilj, po drugi strani se vsi zavedamo, da smo kakovostni, ter si zagotovo ne želimo biti samo tretji v naši skupini. Vsako tekmo želimo odigrati maksimalno in dosegati zmage. Verjamem, da se je ekipa zbrala v trenutno najmočnejši mogoči zasedbi, če izključimo poškodovana Eda Murića in Vlatka Čančarja, ki zaradi lige NBA tako ali tako ne bi mogel pomagati, tako kot Luka. Generalno gledano nimamo izgovora, da ne bi šli maksimalno pripravljeni na četrtkov obračun z Ukrajino," je ob druženju s slovenskimi predstavniki sedme sile v Kopru dejal vedno zgovorni Prepelič.

Na svetovnem prvenstvu je bil drugi slovenski strelec. Foto: FIBA

"Naša trenutna ekipa je izkušena, predvsem smo skoraj vsi že imeli opravka s temi nehvaležnimi kvalifikacijami, tako da je tu večina fantov, ki smo se že opekli, hkrati so tu tudi fantje, ki so nam zagotovili mesto na svetovnem prvenstvu, tako da imamo pozitivne in negativne izkušnje. Verjamem, da so fantje dobro delali v klubih, tudi na teh prvih treningih so bili vsi zelo zagnani, zato ne vidim nikakršnega razloga, da bi bili nepripravljeni," je poudaril Prepelič.

Najprej Ukrajina, nato Izrael

Slovenci se bodo v koprski Bonifiki najprej v četrtek pomerili z Ukrajino (18.00), nato pa v nedeljo še z Izraelom. "Spopadli se bomo z ekipama, ki sta v izbranih zasedbah že dlje časa, tako da se dobro poznajo. Ukrajina ima podobno sestavo ekipe kot Poljska z visokimi igralci, ogromno jih prihaja iz Prometeja, ki je v evropskem pokalu že pokazal svojo ekipo, tako da gre zagotovo za kakovostno ekipo. Prepričan sem, da je kakovost na naši strani, igramo tudi pred domačimi gledalci in vse drugo kot zmaga bi bil popoln neuspeh. Potem nas čaka še Izrael, ki ga vodi predvsem član Fenerbahčeja Yam Madar, ki je izjemno talentiran košarkar, vsi vemo, kaj je lani počel pri Partizanu. Gre za spoštovanja vredno ekipo, po drugi strani pa smo jih premagali na tisti najpomembnejši tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo, tako da bomo na obeh tekmah v vlogi favoritov," je jasen eden najizkušenejših članov slovenske izbrane vrste.

Od začetka decembra je član Galatasaraya. Foto: Guliverimage

Iz Ljubljane v Turčijo

Od odhoda k turškemu velikanu je ekspresno prevzel vlogo enega nosilcev igre, v povprečju na turškem prvenstvu dosega 16,1 točke in 5,4 asistence na srečanje, izkazal se je tudi na zadnjem srečanju v turški superligi, v kateri je proti evroligaškemu Anadolu Efesu dosegel 29 točk, z zelo podobno statistiko pa se ponaša tudi v ligi prvakov. A kljub dobrim individualnim predstavam izostajajo ekipni rezultati turškega kluba, zato je v začetku februarja ekipo prevzel novi trener Yakup Sekizkok, ki je zamenjal Zvezdana Mitrovića.

"V zadnjem času naši rezultati niso bili najboljši, temu je tudi sledila menjava trenerja, po drugi strani sem se v novi sredini znašel zelo dobro. Klub je na res visoki ravni, vsi vemo, kaj pomeni Galatasaray v svetu športa, in organizacija je res na evroligaški ravni, res nimam prav nobenih pripomb. Tudi sam sem zelo dobro pripravljen in željan iger po lanski sezoni. Skupaj s časom pri Olimpiji in zdaj pri Galatasarayu sem zelo zadovoljen," je dejal Prepelič, ki se je ozrl tudi proti kratkemu poglavju v dresu slovenskih prvakov.

V dresu Cedevite Olimpije je pustil pozitiven pečat, a se rezultatska krivulja kluba kljub temu ni obrnila v drugo smer. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"To je bila zame zelo dobra izkušnja, vsi vemo, kakšno je bilo stanje. Ne bomo si metali peska v oči, v Eurocupu smo izgubljali, smo pa zmagovali v ligi Aba. Bilo je nekaj tekem, ki bi jih morali dobiti, tako da je s tega vidika gotovo nekaj grenkega priokusa. A Olimpija mi je ogromno pomagala, po slabi lanski sezoni sem pokazal, da še lahko igram na vrhunski ravni, in temu je sledila tudi ponudba iz Galatasaraya. Zato sem Cedeviti Olimpiji res maksimalno hvaležen za to priložnost," je dejal slovenski košarkar, ki je bil ob neprepričljivih predstavah v veliki večini ena redkih svetlih točk igre ljubljanskega moštva.

"Govoriti, zakaj nam ni steklo, je vedno nehvaležno. Takrat smo na gostovanju pri Venezii pet minut do konca vodili 15 točk in potem izgubili, zdaj se nam je z Galatasarayem na gostovanju pri Dijonu zgodilo podobno, enajst minut do konca smo vodili 25 točk, a klonili. Pridejo tudi takšna srečanja, tekme si sledijo na vsake tri dni in enostavno ni časa, da bi dajal pomembnost le eni tekmi ter se ubadal z negativizmom," je še dodal izkušeni slovenski reprezentant.

