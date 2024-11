Aleksander Sekulić po veliki katastrofi brez odgovora

Slovenski košarkarji so v petek zvečer v okviru tretjega kroga kvalifikacij za Eurobasket 2025 prejeli hudo bolečo zaušnico v obliki poraza proti Portugalski (74:82), ki je odkril nove jasne rane in luknje v slovenski reprezentančni košarki.

"Nimam odgovora na to, zakaj smo tekmo odprli, kot smo jo," je po eni najslabših predstav slovenske košarkarske reprezentance v zadnjih letih ob skomigu z rameni dejal selektor Aleksander Sekulić. Ta po tekmi ni stopil pred mikrofon in kamero Šport TV, je pa svoje misli na Portugalskem vendarle zbral na novinarski konferenci. Slovenci so v prvem polčasu tekme v Almadi poskrbeli za eno najbolj katastrofalnih predstav v zgodovini reprezentance. Že v prvih dvajsetih minutah so si pridelali kar 25 točk zaostanka, polomije so si na parketu sledile kot po tekočem traku, slovenski selektor pa je ob tem dogajanje le nemo v nejeveri spremljal ob parketu.

"Zakaj smo odigrali takšen prvi polčas? Na nekatera vprašanja nimam odgovora, mislim, da nisem prava oseba, da bi imel odgovor na to. Začeli smo preveč ležerno, nismo prevzemali odgovornosti na igrišču. V napadu smo delovali prestrašeno, nismo si podajali žoge, na trenutke smo igrali sebično. Tudi v obrambi smo bili slabi, ni nas bilo pri skoku, v prvi četrtini smo naredili samo eno osebno napako. Nismo izkoristili niti tistih stvari, ki bi jih lahko. Lahko bi rekel, da smo prišli na strelski obračun brez streliva," je dejal slovenski selektor.

Slovenci so bili v Almadi v prvem polčasu povsem razglašeni. Foto: FIBA

Katastrofa, debakel, polom ...

Veliko razočaranje v obliki poraza s Portugalsko je za Slovenijo pomenil prvi poraz v kvalifikacijah za EuroBasket prihodnje leto. Portugalci, ki so do zdaj le trikrat igrali na evropskih prvenstvih - nazadnje pred trinajstimi leti - in so 44 mest nižje postavljena reprezentanca na Fibini lestvici kot Slovenija, so lahko na igrišču počeli praktično vse, kar so želeli. In kljub temu da je reprezentanca v zadnjem času v svojih predstavah na čelu s poletnimi kvalifikacijami za olimpijske igre večkrat pogorela, pa si takšnega debakla na Portugalskem verjetno ni predstavljal nihče. V prvem polčasu je Slovenija dosegla le šest košev iz igre, zbrala je kar polovico manj skokov od tekmecev (12:24), ob tem pa bila povsem brez energije in odgovorov tako v obrambi kot v napadu.

"Ko smo se pripravljali za ti dve tekmi s Portugalsko, smo vedeli s kakšno ekipo bomo imeli opravka in kaj nas čaka, a smo tekmo enostavno začeli preveč ležerno. Posledica tega je bila nervoza, niti v napadu niti v obrambi pa nismo bili na nivoju, ki smo ga želeli. Izvedba je bila katastrofalna. Največja težava je bila v nas samih, nismo bili pripravljeni igrati to tekmo. Milo rečeno je bil začetek tekme pod pričakovanji. V drugem polčasu smo nekatere stvari postavili na svoje mesto, nekatere stvari smo tudi spremenili, ker smo želeli, da tudi košarkarji začnejo igrati v višji prestavi," je še dodal Sekulić.

"Veliko stvari je šlo narobe, je pa tudi veliko pozitivnih stvari, iz katerih moramo črpati za naslednjo tekmo," je dejal Sekulić. Foto: Anže Malovrh/STA

A tudi boljša predstava v drugem polčasu je bila na koncu veliko premalo za uspeh, ki je povsem zasluženo ostal na strani Portugalske. "Enostavno smo v prvem polčasu igrali premehko, preslabo, nasprotniku smo dovolili, da se razigra, istočasno pa smo bili v napadu premalo konkretni in zbrani. Poskušali smo se vrniti v igro, borbenost, ki so jo prikazali igralci, je bila pravo nasprotje prvega polčasa, a so bili zaključki četrtin preslabi. Veliko stvari je šlo narobe, je pa tudi veliko pozitivnih stvari, iz katerih moramo črpati za naslednjo tekmo," je kljub debaklu na Portugalskem optimistično sklenil Sekulić.

Prepelič: Prvi polčas nismo obstajali

V slovenski izbrani vrsti sta na koncu le dva košarkarja dosegla dvomestno število točk, od tega jih je 23 dosegel Klemen Prepelič. "Z vsem spoštovanjem do Portugalske, ki ji čestitam za več kot zasluženo zmago, je bil naš prvi polčas katastrofa. Pa to je milo rečeno. Prvi polčas nismo obstajali, nismo se držali napotkov trenerskega štaba. Vedeli smo, da bodo agresivni in da bodo igrali na meji prekrška, a smo enostavno čakali eden na drugega, nihče ni naredil tistega prvega koraka in enostavno je bila razlika 25 točk prevelika. V drugem polčasu smo se borili, prišli na pet točk zaostanka, a je enostavno zmanjkalo časa. Verjamem, da bo v ponedeljek naš obraz povsem drugačen in da bomo stvari postavili na svoje mesto, tako kot bi jih morali že na tem srečanju," je še dodal Prepelič.

Klemen Prepelič je dosegel 23 točk. Foto: FIBA

Slovence nova tekma čaka že v ponedeljek ob 18. uri v Kopru, ko se bo zasedba Aleksandra Sekulića še drugič pomerila s Portugalsko in skušala popraviti izplen in vtis, ki so ga pustili v Almadi, hkrati pa si z zmago še petnajstič zagotoviti vstopnico za Eurobasket 2025. Na tega se bodo iz skupine A uvrstile prve tri od štirih reprezentanc. A ne glede na ponedeljkov epilog je tekma tretjega kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo poskrbela za novo dno, morda pa tudi realnost slovenske košarke, ki je predvsem brez Luke Dončića trenutno daleč od prestola in ugleda, ki ga je uživala še pred nekaj leti.

