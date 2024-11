Sekulić: Sam poraz ni katastrofalen, problem je način

"Sam poraz ni katastrofalen. Problem je način, kako smo izgubili," je pred današnjo tekmo s Portugalsko na nedeljskem treningu v Kopru poudaril slovenski selektor Aleksander Sekulić. Ta se je v petek z izbrano vrsto podpisal pod eno največjih razočaranj in najslabših predstav v zgodovini Slovenije, potem ko je bila Portugalska na domačem parketu boljša z 82:74. Še posebej v oči bode predstava s prvega polčasa, v katerem so Slovenci dosegli le šest košev iz igre, tri asistence, bili za polovico slabši v skoku od nasprotnikov (12:24) in bili povsem anemični na obeh straneh igrišča.

Klemen Prepelič je bil v petek z naskokom najboljši strelec razglašene Slovenije. Foto: FIBA

Na račun tega je Portugalska v šestem medsebojnem poskusu prvič premagala Slovenijo in ji v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo zadala prvi poraz. Slovence zdaj čaka zadnja domača preizkušnja v kvalifikacijah, saj Slovenijo februarja čakata še gostovanji pri Ukrajini in Izraelu. "Čeprav smo vedeli, kaj pričakovati od nasprotnika, je ta prevzel pobudo in bil povsem dominanten. V drugem polčasu smo sicer obrnili sliko, a je bila razlika prevelika, da bi nam uspelo zmagati. V ponedeljek bo pomembno, da tekmo začnemo na način, kot smo na Portugalskem začeli drugega. Ne smemo se reševati, temveč narekovati ritem, energijski moment in samo taktiko," je pred ponedeljkovim srečanjem dejal selektor Sekulić, ki si je na svoj račun po petkovi katastrofalni predstavi Slovenije vnovič prislužil številne kritike in negodovanje javnosti.

Portugalci so prve zmage v zgodovini

Portugalci, ki so do zdaj le trikrat igrali na evropskih prvenstvih, nazadnje pred 13 leti, in so 44 mest nižje postavljena reprezentanca na Fibini lestvici kot Slovenija, so lahko na svojem domačem igrišču počeli praktično vse, kar so želeli. In kljub temu da je reprezentanca v zadnjem času v svojih predstavah na čelu s poletnimi kvalifikacijami za olimpijske igre večkrat pogorela, si takšnega debakla, ki je še dodatno načel ugled slovenske košarke, na Portugalskem verjetno ni predstavljal nihče.

Jaka Blažič je poleti zaradi rehabilitacije po težavah s hrbtom izpustil kvalifikacije za olimpijske igre, zdaj pa je znova del izbrane vrste. Foto: www.alesfevzer.com

Da bo v Kopru na delu drugačna in odločnejša Slovenija, obljubljajo tudi košarkarji. "Tak poraz zagotovo boli. Še posebej prvi polčas je bil pod vsako kritiko in resnično upam, da nas bo to zbudilo. Nič še ni izgubljeno, saj smo pravzaprav samo eno zmago oddaljeni od evropskega prvenstva. Na ponedeljkovo tekmo moramo vstopiti popolnoma drugačni. Drugačne bodo prav gotovo tudi določene taktične zamisli. Enostavno nismo pokazali dovolj moške igre. Popraviti moramo te napake in sam pristop ter najti način, kako lahko vsak posameznik pomaga reprezentanci. Seveda upamo na najboljše," je misli strnil Jaka Blažič.

Kljub petkovemu porazu si lahko Slovenci z zmago nad Portugalsko in z zmago Izraela nad Ukrajino tudi teoretično že zagotovijo mesto na EuroBasketu, kamor vodijo prva tri mesta iz kvalifikacijskih skupin, a brez dvoma bi moral biti glavni cilj Slovenije zasesti vrh skupine A. Portugalska, Slovenija in Izrael imajo namreč po treh odigranih tekmah po dve zmagi in poraz, medtem ko je Ukrajina na zadnjem mestu še brez zmage.

