Saša Ciani blesti v ameriški ligi NCAA

Tokratni pregled učinka slovenskih reprezentantov pretekli teden KZS začenja na drugi strani Atlantika. Dallas je ujel zmagovalni ritem, v odlični formi pa je tudi kapetan reprezentance Luka Dončić. Na zadnjih dveh tekmah je zabeležil zaporedna trojna dvojčka. Proti Washingtonu je dosegel 21 točk ter 10 skokov in podaj, proti Torontu pa 30 točk, 13 skokov in 11 podaj.

Saša Ciani v ligi NCAA še naprej kaže izjemne predstave. Z univerzo Illinois-Chicago jes 56:83 resda izgubil proti Northern Iowi, a je ob novem dvojnem dvojčku dosegel 13 točk, zbral kar 17 skokov in dodal podajo. Tri dni kasneje je imel ob zmagi z 69:68 nad Dartmouthom sedem točk in 12 skokov.

V ligi Aba je za Mego Bemax znova več priložnosti dobil Sergej Macura. Ob zmagi 68:65 proti Zadru je igral 21 minut ter dosegel štiri točke, tri skoke in dve podaji. Zmage z 71:63 nad Zadrom se je prav tako veselil Klemen Prepelič, ki je zbral 14 točk, štiri skoke in dve podaji.

Matic Rebec Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Uspešen pa je bil tudi Matic Rebec. FMP je z 81:76 ugnal črnogorski Mornar. Slovenski organizator igre je v 24 minutah na parketu dosegel 21 točk ter temu dodal štiri skoke in šest podaj. Nekaj dni pred tem je v Fibini ligi prvakov ob porazu proti Peristeriju s 66:72 zbral šest točk, pet skokov in dve podaji.

V drugi ligi jadranske druščine si je Ilirija z zmago nad Borcem z 88:77 priigrala uvrstitev med najboljših osem ekip. Mark Padjen je dobro igro kronal s 13 točkami, štirimi skoki in šestimi podajami.

V španski ligi ACB je enaka usoda doletela vse tri slovenske reprezentante. Mike Tobey je moral po zmagi nad Trentom v evropskem pokalu z Gran Canario premoč priznati Breoganu (73:82), Edo Murić in njegova Lleida sta z 88:91 izgubila proti Tenerifom, Bilbao Zorana Dragića pa je s 67:69 klonil proti Baskoniji. Je pa Dragić imel več razlogov za zadovoljstvo v Fibinem evropskem pokalu, ko je ekipo popeljal do prve zmage v drugem delu. Za zmago z 91:89 nad Sassarijem je dosegel 13 točk, tri skoke in šest podaj ter prejel naziv igralca tekme.

V španski drugi ligi je že deveto zmago zabeležil San Pablo Burgos, ki je z 72:65 ugnal Alicante in se trdno drži vodilnih mest na lestvici. Miha Lapornik je prispeval 13 točk, štiri skoke in dve podaji.

Jan Špan Foto: www.alesfevzer.com

Uspešen teden je za Cedevito Olimpijo in Krko. Ljubljančani uspešne predstave s petimi zaporednimi zmagami gradijo tudi na dobrih igrah Jake Blažiča in Alekseja Nikolić. Novomeščani so se z zmago v Podčetrtku utrdili na vrhu lige OTP banka. Četverica Miha Cerkvenik, Jakob Čebašek, Tibor Mirtič in Jan Špan je skupaj dosegla 56 od 95 točk Krke.

Kar tri tekme v petih dneh je z berlinsko Albo odigral Žiga Samar. V evroligi je bil polovično uspešen (zmaga nad Bologno in poraz proti Monacu), v nemškem pokalu pa je moral premoč priznati Bambergu. Samar je na treh tekmah skupaj zbral 11 točk in deset podaj. Strelsko je bil v Belgiji razpoložen Leon Stergar (17 in 14 točk), tudi Gregor Hrovat v francoskem Dijonu dobiva vse večjo vlogo v ekipi.

Preberite še: