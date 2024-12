Na zahodu kar osem ekip v razmaku ene same zmage

V zahodni konferenci ligi NBA je za zdaj zelo izenačeno, še posebej na mestih med pet in 12. Z 20 zmagami izstopa Oklahoma, Memphis sledi z 18, po 17 pa jih imajo košarkarji Houstona in Denverja. Nato sledi kar osem ekip, ki imajo 13 oziroma 14 zmag. Med njimi so tudi Sacramento Kings in Denver Nuggets, ki se bodo v Kaliforniji pomerili v noči na torek ob 4. uri po srednjeevropskem času. Tako Kings kot Nuggets so na zadnjih desetih tekmah zmagali po petkrat. V dresu Sacramenta De'Aaron Fox dosega po 26,1 točke na tekmo, pri Denverju pa Nikola Jokić 31,5.

