Božični spektakel pokvarila poškodba Luke Dončiča, Wembanyama blestel v New Yorku

Na božični dan v ZDA je v ligi NBA na sporedu pet košarkarskih poslastic. Na delu so bili tudi Dallas Mavericks, ki so v ponovitvi lanskega finala zahodne konference izgubili spopad z Minnesota Timberwolves (99:105). Ob koncu druge četrtine si je levo mečno mišico poškodoval Luka Dončić in se ni več vrnil na parket. V prvi tekmi božičnega sporeda so New York Knicks doma s 117:114 premagali San Antonio Spurs. Pri poražencih je z 42 točkami in 18 skoki zablestel Francoz Victor Wembanyama.

Dallas Mavericks : Minnesota Timberwolves 99:105 (68:90, 40:57, 24:26)

Najboljši strelci: Irving 39 (met iz igre 14/27, za tri 5/14), Dončić 14, Thompson 12 (za dve 4/12, za tri 4/10), Grimes 10, 7 sk., Lively 6, 10 sk.; Edwards 26 (za dve 11/24, za tri 4/7), 8 sk., Randle 23 (za dve 6/13, za tri 3/5), 10 sk. 8 as., Gobert 14, 10 sk., DiVincenzo 11

Učinek Luke Dončića: 14 točk (za tri 3/5, za dve 5/9, prosti meti 1/1, 5 sk., 2 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 16 minutah in 13 sekundah

Dallas Mavericks so se v ponovitvi finala zahodne konference - v tem so slavili s 4:1 v zmagah – danes v domači dvorani American Airlines pomerili z Minnesota Timberwolves in izgubili z 99:105. Dve minuti in pol pred koncem prvega polčasa je z igrišča odšepal prvi z zvezdnik teksaške ekipe Luka Dončić. Ljubljančan, ki ga je nedavno mučila poškodba pete na levi nogi, si je tokrat poškodoval še levo mečno mišico in se na igrišče ni več vrnil.

Volkovi, pri katerih je s 26 točkami blestel Anthony Edwards, so tako Dallasu vrnili za poraz 30. oktobra v Minneapolisu, ko so Dončićevi zmagali s 120:114. Dončić je v dobrih 16 minutah igre dosegel 14 točk, zadel je tudi tri trojke iz petih poskusov. Najboljši strelec Mavericks pa je bil tokrat Kyrie Irving, ki je dosegel 39 točk.

Trener Mavericks Jason Kidd je tokrat v začetno peterko uvrstil Dončića, Kyrierja Irvinga, Klayja Thompsona, P. J. Washingtona in Derecka Livelyja. Prvi točki na tekmi so dosegli gostje, ko je asistenco Anthonyja Edwardsa z zabijanjem v vodstvo spremenil Rudy Gobert. Na drugi strani mu je brž odgovorila naveza Dončić – Lively na enak način. Luka Dončić je bil v prvi četrtini strelsko razpoložen, zadel je tudi tri trojke iz petih poskusov in v prvih 12 minutah tekme dosegel 11 točk. Pri Minnesoti sta z osmimi točkami izstopala Edwards in Julius Randle, Dallas pa je po prvem delu igre zaostajal s 24:26.

Luka Doncic knocks down his 3rd three of the 1st quarter 🔥pic.twitter.com/Z2ESfguXSE — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 25, 2024

V drugi četrtini je Minnesota Dallasu nekoliko pobegnila, povedla že s 53:38, dve minuti in pol pred koncem prvega polčasa pa je z igrišča neposredno v slačilnico odšepal še Luka Dončić. Minnesota je na odmor odšla z prednostjo 17 točk (57:40). Dončić je utrpel blažjo poškodbo mečne mišice in se na igrišče ni več vrnil.

Luka Doncic appeared to have suffered a non-contact leg injury on this play.



Hope he's okay 🙏pic.twitter.com/rDoEphNq98 — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 25, 2024

Brez Dončića do velikega zaostanka, nato ...

Brez Dončića je igra Dallasa začasno razpadla, Minnesota je v tretji četrtini pobegnila na + 28 točk (62:90), do piska sirene pa so domači zaostanek zmanjšali na 22 točk (68:90). V zadnji četrtini so domači le strnili vrste, se v slabih šestih minutah igre gostom spet približali na – 11 (86:97), trener Minnesote Chris Finch je nalet domačih poskušal prekiniti z minuto odmora, a ta ni zalegla, Kyrie Irving je v nadaljevanju tekme zaostanek zmanjšal na devet točk (88:97) in naznanil napeto končnico.

Klay Thompson je zdaj peti najboljši strelec trojk v zgodovini lige NBA. Foto: Reuters

Irving je nadaljeval z odlično igro, Dallas približal na -6 (91:97), na drugi strani je odgovoril Julius Randle, sledila je trojka Washingtona, pa nato odlična obramba domačih, v kateri se je lažje poškodoval Lively, Irving pa je z dvema uspešnima prostima metoma domače pripeljal le na posest razlike (96:99). Sledila je dobra obramba pa tudi zapravljen napad in nato kazen Anthonyja Edwardsa, na to pa je s trojko, svojo tretjo na tekmi odgovoril Klay Thompson (99:101). Edwards je nato uspešno prodrl in volkovi so 19 sekund pred koncem tekme spet lažje zadihali (99:103). Nov poskus Thompsona za tri je bil neuspešen, preobrat Dallasu ni uspel.

Thompson prehitel Millerja

Klay Thompson je na današnji tekmi dosegel tri trojke in tako na lestvici najboljših strelcev v zgodovini lige NBA izza črte na 7,24 m prehitel Reggieja Millerja na petem mestu. Thompson je zdaj pri 2.561 trojkah v karieri, pred njima so le še Damian Liilard (2.683), Ray Allen (2.973), James Harden (3.022) in rekorder Steph Curry (3.841).

Victor Wembanyama je NY Knicks nasul 42 točk, a je njegov San Antonio izgubil s 114:117. Foto: Guliverimage

Wembanyama blestel v New Yorku

Praznični spored se jez ačel že ob 18. uri po slovenskem času, ko se bosta v kultni dvorani Madison Square Garden spopadli moštvi New York Knicks in San Antonio Spurs. Domači so zmagali s 117:114, igralec tekme pa je bil Francoz Victor Wembanyama z 42 točkami in 18 skoki. Le točko manj je pri Knicks dosegel Mikal Bridges.

Zgodovinska predstava Victorja Wembanyame:

Spopad Dallasa in Minnesote je druga tekma božičnega dne, sledijo še tekme med Bostonom in Philadelphia 76ers, pa Golden State Warriors in Los Angeles Lakers ter za konec še Phoenix Suns in Denver Nuggets Nikole Jokića.

Liga NBA, 25. december:

Lestvica:

