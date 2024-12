V noči na torek so bili v ligi NBA znova na delu košarkarji Dallas Mavericks.Tokrat so gostovali pri Sacramento Kings in izgubili z izidom 110:100. Vnovič v ekipi ni bilo poškodovanega Luko Dončića, za nameček pa je zaradi težav z desnim ramenom srečanje izpustil še Kyrie Irving. Dončić je izpustil tretjo zaporedno tekmo, skupno pa svojo enajsto v tej sezoni.

Košarkarji Dallasa so na svoji zadnji tekmi v letu 2024 še tretjič zapored gostovali in izgubili z izidom 110:100. Pri Dallasu so znova pogrešali Luko Dončića, ki ga po poškodbi mečne mišice čaka še dolgo okrevanje, prav tako je na dolgi bolniški odsotnosti tudi Dante Exum, medtem ko je zaradi pretepa na srečanju s Phoenixom kaznovan Naji Marshall, ki je izpustil drugo v nizu štirih tekem kazni. Za nameček je tekmo izpustil še Kyrie Irving, je nekaj ur pred srečanjem sporočil novinar ESPN Tim MacMahon.

Domantas Sabonis je na tekmi dosegel dvojni dvojček. Foto: Guliverimage

Za zdesetkani Dallas je bil to tretji poraz na zadnjih štirih tekmah. Skupno imajo Mavsi na svojem računu 20 zmag in 13 porazov, kar jih trenutno še vedno uvršča na četrto mesto zahodne konference. Pri Dallasu je bil na parketu najbolj razpoložen Spencer Dinwiddie, potem ko je v svojo statistiko vpisal 30 točk. V ekipo Dallasa se je vrnil P.J. Washington. Ta je prispeval 28 točk.

Po šestih zaporednih porazih olajšanje

Pri domačih košarkarjih je bil za zmago Sacramenta s 33 točkami najbolj zaslužen De'Aaron Fox, Domantas Sabonis je dosegel 17 točk in 16 skokov. DeMar DeRozan in Malik Monk pa sta dosegla vsak po 14 točk. Za Sacramento Kings je bila ta zmaga veliko olajšanje, saj so pred tem izgubili šest tekem zapored. Kralji v zahodni konferenci zasedajo 12. mesto. V tej sezoni so do zdaj zbrali 14 zmag in 19 porazov.

Sacramentu je na tekmi uspel preobrat z izjemnim zaključkom tretje četrtine, ko so z delnim izidom 17:2 prišli do vodstva 83:77. V začetku zadnje četrtine so prednost še povečali in na koncu zasluženo zmagali.

Nikola Jokić je še enkrat več dosegel trojni dvojček. Foto: Guliverimage

Denver na krilih Jokića do druge zaporedne zmage

Nikola Jokić je z izjemnimi 36 točkami, 22 skoki in 11 asistencami popeljal Denver Nuggets do zmage proti Utah Jazz (132:121). Trojni dvojček je dosegel tudi Russell Westbrook, potem ko je zbral 16 točk, 10 skokov in 10 asistenc. Jamal Murray pa je dodal 20 točk in 10 asistenc. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je že nekaj časa poškodovan in ga ni bilo v ekipi Denverja.

Utah je ob polčasu še vodil s 66:64, a so Nuggets z odlično tretjo četrtino prevzeli pobudo. Utah se je v nadaljevanju uspel vrniti in razliko zmanjšal na vsega dev točki (109:107), je Denver s potezami Jokića in Westbrooka na koncu vendarle ubranil zmago.

