Košarkarski ekipi Los Angeles Lakers in Brooklyn Nets sta se odločili za menjavo košarkarjev. Lakers so v nasprotno smer poslali D'Angela Russella skupaj z Maxwellom Lewisom in tremi nabori v drugem krogu, Nets pa so v Kalifornijo poslali nekdanjega soigralca Luke Dončića pri Dallas Mavericks Doriana Finney-Smitha in Shakea Miltona.

Številni viri onkraj Atlantika so potrdili menjavo košarkarjev, o kateri je pisal Shams Charania. Los Angeles Lakers so se dogovorili za menjavo D'Angela Russella, Maxwella Lewisa in treh izborov drugega kroga naborov z Brooklyn Nets v zameno za Doriana Finney-Smitha in Shakea Miltona, so v nedeljo poročali viri v ZDA.

Lakers bodo Netsom poslali svoje izbore drugega kroga za leta 2027, 2030 in 2031, so prav tako potrdili viri.

Russell, drugi izbor na naboru leta 2015, v tej sezoni povprečno dosega 12,4 točke, 2,8 skoka in 4,7 podaje v 26,3 minute na tekmo. 28-letni organizator igre se vrača k Nets, za katere je igral v sezonah 2017/18 in 2018/19, ko je bil prvič in edinkrat izbran na All-Star tekmo.

S to potezo so Lakers pridobili vsestranskega igralca v Finney-Smithu, 31-letniku, ki v tej sezoni za Nets povprečno dosega 10,4 točke in 4,6 skoka. Za Nets igra od februarja 2023, ko je prišel v ekipo kot del menjave Kyrieja Irvinga iz Dallas Mavericks, pri katerem sta bila prijatelja z Luko Dončićem.

Finney-Smith v tej sezoni dosega karierno najvišji odstotek zadetih metov za tri točke (44 %) in je znan kot odličen obrambni igralec na krilnih položajih.