"Soigralci so mi rekli, da sem star kot zemlja," je pred velikim jubilejem z nasmehom na obrazu dejal LeBron James, ki je tik pred vstopom v novo koledarsko leto dopolnil 40 let. Njegova pot v ligi NBA se je začela pred slabimi 22 leti, na svoji naslednji tekmi pa bo postal prvi košarkar v ligi NBA, ki je v najmočnejši ligi na svetu igral v svojih najstniških letih, v svojih dvajsetih, tridesetih in štiridesetih letih.

"LeBron je na nek način čudo narave. Sam sem ves čas v prisotnosti številnih košarkarjev in LeBron je eden od najbolj delavnih košarkarjev, kar jih poznam. Ne vzame si dneva počitka, ves čas je v pogonu in trenira svoje telo," je ob jubileju enega glavnih zvezdnikov lige dejal komisar Adam Silver.

Košarkarji po dopolnjenem 40. letu z najvišjim povprečjem točk v posamezni sezoni:

Košarkar Ekipa Sezona Starost Št. tekem Skupno število točk Povprečje točk 1 Michael Jordan Washington 2002/03 40 30 671 22,4 2 John Stockton Utah 2001/02 40 12 204 17,0 3 Kareem Abdul-Jabbar L.A. Lakers 1987/88 40–41 80 1.165 14,6 4 Kareem Abdul-Jabbar L.A. Lakers 1986/87 40 2 28 14,0 5 Karl Malone L.A. Lakers 2003/04 40 42 554 13,2 6 Robert Parish Boston 1993/94 40 74 866 11,7 7 John Stockton Utah 2002/03 40–41 82 884 10,8 8 Kareem Abdul-Jabbar L.A. Lakers 1988/89 41–42 74 748 10,1 9 Manu Ginobili San Antonio 2017/18 40 65 576 8,9 10 Vince Carter Memphis 2016/17 40 33 260 7,9

Letos je z izbrano vrsto ZDA osvojil zlato odličje na OI v Parizu. Foto: Reuters

James bo na naslednji tekmi ravno proti "svojemu" Clevelandu postal 30. košarkar v ligi, ki bo zaigral v rednem delu lige NBA po dopolnjenem 40. letu. Le Kareem Abdul-Jabbar, John Stockton, Michael Jordan, Robert Parish in Karl Malone so po dopolnjenem 40. rojstnem dnevu v povprečju dosegali več kot deset točk na tekmo, nazadnje je to uspelo Malonu v sezoni 2003/04, ko je za Lakerse dosegal 13,2 točke na srečanje. Medtem James v tej sezoni še naprej dosega številke, ki ga uvrščajo med najboljše igralce lige. V povprečju niza 23,5 točke, devet asistenc in 7,5 skoka na obračun.

James je v ligi NBA debitiral 29. oktobra 2003 pri 18 letih, že ob svojem debiju pa je za Cleveland dosegel 25 točk, devet asistenc in šest skokov. Za primerjavo, Luka Dončić je takrat štel le osem let. Od takrat je James, ki je v svoji karieri igral za tri klube, večkrat spisal zgodovino lige, trenutno je z 41.131 točkami najboljši strelec vseh časov, odigral je največ minut (57.577), v svoje vitrine je pospravil štiri NBA-prstane, tri zlate olimpijske medalje, 20 uvrstitev na tekmo All Star (letos bo skoraj zagotovo to številko povišal na 21). "Ne spominjajte me na moja leta. Če sem iskren, zagotovo ne bom več igral tako dolgo, saj nočem igrati do trenutka, ko bom že onemogel, saj si ta igra zasluži več," je pred kratkim povedal James, ki ima z Lakersi pogodbo sklenjeno še za prihodnjo sezono, pri dolžini njegove kariere pa je že nekaj časa vprašaj.

V tej sezoni je skupaj s sinom Bronnyjem Jamesom postal prvi dvojec oče-sin, ki je zaigral skupaj na tekmi lige NBA. Foto: Reuters

Vlaganje v telo

In kaj je skrivnost tako dolge kariere? "Po vsem tem času sem res vesel, da lahko še vedno igram na najvišji ravni. Že preden se začne tekma, opravim ogromno dela. V dvorano vedno pridem pet ur pred tekmo in počnem vse, da se kar najbolje pripravim. Imel sem srečo, da sem se rodil s talentom za košarko, potem pa sem vložil ogromno dela. Spoštujem to, kar delam, rad imam košarko, bomo videli, kako dolgo bom to še lahko počel," je povedal 40-letni košarkar. Ameriški mediji so že večkrat poročali, da pripravi telesa letno nameni kar 1,5 milijona dolarjev (slabih 1,4 milijona evrov). V ta znesek so vključeni trenerji, najemnine, pripomočki, terapije … Ob tem ima osebne kuharje, ki skrbijo za njegovo prehrano, saj noče, da bi zaužil kaj, kar bi imelo negativen učinek. Tako ne je sladkorja, ogljikovih hidratov in mlečnih izdelkov. Sledi dieti najnižjega mogočega vnosa ogljikovih hidratov.

Kljub dopolnjenemu 40. letu in dejstvu, da je najstarejši košarkar v ligi, pa nikakor ne bo najstarejši košarkar, ki je kadarkoli zaigral v ligi NBA. Ta naziv še naprej pripada Natu Hickeyju, ki je leta 1948 zaigral na dveh tekmah v dresu Providence Steamroller dva dneva pred dopolnjenim 46. letom.

