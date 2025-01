Oklahoma City ruši mejnike v ligi NBA, zgodovinski podvig LeBrona Jamesa

V ligi NBA so v noči na petek odigrali šest tekem. Oklahoma City Thunder so premagali LA Clippers (116:98) in s 13. zaporedno zmago postavili nov rekord franšize, prvak Boston je v gosteh v razburljivem srečanju odpravil Minnesoto (118:115), Giannis Antetokounmpo je z Milwaukeejem ostal praznih rok proti Brooklynu, a tudi postavil nov rekord lige NBA, Stephen Curry je Golden Statu do visoke zmage nad Philadelphio pomagal z nizom nezgrešljivih metov za tri točke, najboljši strelec večera pa je bil z 38 točkami zvezdnik LA Lakers LeBron James. Jezerniki so se po zmagi nad Portlandom na lestvici zahodne konference približali Dallas Mavericks Luke Dončića. Znani so tudi prvi rezultati glasovanja za tekmo All Star.

Najbolj vroča ekipa lige NBA je v zadnjem obdobju Oklahoma City Thunder. Zmagala je kar 13-krat zapored, s tem pa poskrbela za nov rekord franšize. Odkar se je ekipa leta 2008 iz Seattla preselila v Oklahoma City, ni bila še nikoli tako suverena. Tokrat je s 116:98 odpravila LA Clippers. Na dvoboju ji je uspel mogočen preobrat. Zaostajala je že za 16 točk, a nato tretjo četrtino dobila z 42:20, gostje iz Kalifornije, ki so na parketu pogrešali tudi prvega strelca Jamesa Hardna, pa niso več zmogli ujeti vodilne ekipe zahodne konference. OKC ima tako razmerje zmag in porazov 28-5, na skupni lestvici je uspešnejši le Cleveland. Znova je izstopal Shai Gilgeous-Alexander (29 točk). Kanadčan je drugi najboljši strelec sezone, na tekmo sicer dosega v povprečju 31,2 točke.

LeBron vse bližje rekordu Jordana

Na zadnji tekmi atraktivnega večera v ligi NBA je zgodovinski presežek uspel LeBronu Jamesu. Mladostni veteran, ki je nedavno dopolnil 40 let, še vedno blesti na parketu. Los Angeles Lakers je doma premagal Portland (114:106), James pa je dosegel kar 38 točk. S tem je postal najboljši strelec večera v ligi NBA. Prvič v tej sezoni je na eni tekmi zadel sedem trojk.

LeBron James je v imenitni formi v ligi NBA tudi pri 40 letih. Foto: Reuters

Za tri točke je metal izvrstnih 7/10 in dodal 8 asistenc, hkrati pa poskrbel za zgodovinski dosežek, saj je s 40 leti ali več na tekmi lige NBA več točk od njega dosegel le legendarni Michael Jordan. Ta je dal 43 točk, ko je bil star 40 let in štiri dni, 39 točk pa pri 40 letih in 20 dneh. James, ki je 40. rojstni dan praznoval 30. decembra 2024, je tako poskrbel za tretji najboljši dosežek v zgodovini lige NBA, pred njim pa je nov izziv, da izboljša dosežek Jordana in postavi nov strelski rekord v starostni kategoriji igralcev, ki so že vstopili v peto desetletje. Pri gostiteljih, ki so pogrešali poškodovanega Anthonyja Davisa, je rekord kariere postavil Max Christie (28), Austin Reaves je dodal 15 točk, pri Portlandu pa je bil prvi strelec Anfernee Simons (23).

Grk nov rekorder lige NBA, Brooklyn le zadržal prednost

Prvak Boston je v gosteh ugnal Minnesoto (118:115). V Minneapolisu je blestel zlasti Jayson Tatum. Do trojnega dvojčka (33 točk, 9 asistenc in 8 skokov) so mu zmanjkali le asistenca in dva skoka, za tri točke pa je metal 6/17. Derrick White je dodal 26 točk, Sam Hauser, ki je skušal zapolniti vrzel ob odsotnosti poškodovanega Jaylena Browna, pa je zadel pet trojk (15 točk). Pri Bostonu je manjkal tudi Kristaps Porzingis. Pri poražencih je največ točk dosegel Julius Randle (27 točk, 8 skokov in 7 asistenc), rezervist Naz Reid jih je dodal 20, Jaden McDaniels pa 19. Gostitelji so dve minute pred koncem zaostajali za osem točk, a bi si lahko vseeno priigrali podaljšek. Trojko za izenačenje je ob zvoku sirene zgrešil Anthony Edwards.

Giannis Antetokounmpo je postavil nov rekord lige NBA, a je z Milwaukeejem, s katerim je v tej sezoni osvojil ligaški pokal, ostal praznih rok proti Brooklynu. Foto: Reuters

Skoraj bi visoko vodstvo zapravil tudi Brooklyn, a je vendarle s 113:110 ugnal Milwaukee, za katerega je Grk Giannis Antetokounmpo, sicer najboljši strelec lige NBA v tej sezoni (32,4 točke na tekmo), prispeval 27 točk, 13 skokov in 7 asistenc. Grk je iz igre metal 12/24 in s tem postavil nov rekord lige NBA. To je bila namreč že njegova 26. zaporedna tekma, na kateri je dosegel vsaj 20 točk ob vsaj 50-odstotnem metu iz igre. Prehitel je prejšnja rekorderja Shaquilla O'Neala (2001) in Ziona Williamsona (2021), ki jima je to uspelo na 25 zaporednih srečanjih.

Brooklyn je imel še sedem minut pred koncem v žepu ogromno prednost +21 (111:90), ki pa bi se v zaključnih minutah skoraj povsem stopila. Nets, ki so zadnji koš iz igre dosegli šest minut in 55 sekund pred koncem, so se namučili za tesno zmago. Antetokounmpo bi lahko manj kot deset sekund pred koncem popeljal Bucks v vodstvo, a je zgrešil, nato pa je Damian Lillard (23 točk) ob zvoku sirene zapravil še trojko za izenačenje. Nets so tako prvič po sezoni 2013/14 kar trikrat v isti sezoni premagali Milwaukee. Cam Johnson je dal 26, njegov soimenjak Cam Thomas pa 24 točk.

Curry preprosto ni mogel zgrešiti

Golden State se je znesel nad povsem nemočno Philadelphio (139:105), blestel pa je Stephen Curry. Zadel je vseh osem metov za tri točke, dvoboj pa končal pri 30 točkah (trojke 8/8), 10 asistencah in 6 skokih. Razglašenim gostom ni mogel do boljšega rezultata pomagal niti Joel Embiid (28 točk in 14 skokov).

Tyrese Haliburton je s 33 točkami in 15 podajami Indiana Pacers vodil do zmage proti Miami Heat s 128:115. Myles Turner je dodal 21 točk, še 18 ob 11 skokih pa Pascal Siakam.

V glasovanju za tekmo All Star vodita ... Luka Dončić bo s košarkarskih igrišč odsoten vsaj še nekaj tednov. Foto: Reuters Po prvem štetju glasov navijačev za košarkarje, ki bodo 16. februarja v San Franciscu nastopili na tekmi vseh zvezd (All Star), vodita Nikola Jokić iz Denver Nuggets na zahodu in Giannis Antetokounmpo iz Milwaukee Bucks na vzhodu. Grški reprezentant je zbral dobrih milijon in 710 tisoč glasov, srbskemu zvezdniku so jih navijači namenili dobrih milijon in 420 tisoč. Med branilci je na zahodu na drugem mestu slovenski zvezdnik Luka Dončić (Dallas Mavericks), ki si ga v prvi postavi tekme vseh zvezd želi videti dobrih 870 tisoč ljubiteljev košarke. Pred Ljubljančanom je uvrščen zvezdnik Oklahome Shai Gilgeous-Alexander (1.053.683 glasov). Med branilci na vzhodu vodi LaMelo Ball iz Charlotte Hornets (947.444). Denver’s Nikola Jokic and Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo are leading the NBA’s first 2024-25 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/eQeU60l673 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2025

Dallas Mavericks naslednja tekma čaka v soboto zjutraj (2.30) po slovenskem času, Luka Dončić proti vodilni ekipi tekmovanja Cleveland Cavaliers še ne bo zaigral, trener teksaškega moštva Jason Kidd pa bo na zahtevnem testu pogrešal tudi kaznovanega Najija Marshalla in poškodovanega Danteja Exuma.

Liga NBA, 2. januar:

Lestvica:

