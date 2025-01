Temni oblaki so se v zadnjem obdobju zgrnili nad Dallas Mavericks, ki že nekaj časa pogrešajo poškodovanega slovenskega košarkarskega zvezdnika Luko Dončića. V noči na četrtek so prejeli kar dva udarca. Izgubili so teksaški dvoboj s Houston Rockets (99:110), povrhu vsega pa se je poškodoval še P. J. Washington. Nikola Jokić je zrežiral novo izjemno predstavo.

Nova poškodba v vrstah Dallas Mavericks. P. J. Washington si je v prvem polčasu poškodoval desno koleno in se ni več vrnil v igro. Povrhu vsega so Dallas Mavericks izgubili četrto tekmo na zadnjih petih obračunih in imajo zdaj razmerje zmag in porazov 20:14. Za nameček ni nič kaj prijeten pogled proti naslednjemu tekmecu, saj bodo v noči na soboto doma gostili letos vroče Cleveland Cavaliers, ki se lahko pohvalijo z 29 zmagami in vsega štirimi porazi.

Quentin Grimes je bil s 17 točkami in petimi skoki najboljši strelec Mavs, Kyrie Irving jih je prispeval 16 točk, ob tem dodal sedem skokov, tri ukradene žoge in dve blokadi. Klay Thompson je dosegel 16 točk in pet skokov, Jaden Hardy 11 točk.

Za Rockets (22 zmag, 11 porazov) sta bila najučinkovitejša Alperen Şengun s 23 in Jalen Green z 22 točkami, Dillon Brooks jih je prispeval 19, Cam Whitmore 18, Jabari Smith Jr. pa 12 točk.

Washington se je tako pridružil Luki Dončiću (nategnjena leva mečna mišica) in Danteju Exumu (operacija desnega zapestja) na seznamu poškodovanih igralcev Mavs. A še preden je bil Washington izključen iz igre, so Rockets že prevzemali pobudo na terenu.

Zahvaljujoč 16 točkam Greena, 13 Whitmora ter 11 Brooksa in Şenguna so prvi polčas zaključili s prednostjo 61:52. Prednost so v tretji četrtini povečali na 17 točk, nato pa imeli najvišjo pri 104:86, ko je bilo do konca še šest minut in 50 sekund.

"Kar nekako smo nehali igrati košarko, ki smo jo igrali v prvi četrtini," je dejal Grimes: "Oddaljili smo se od enostavne igre."

Kljub odsotnosti Najija Marshalla – ta prestaja prepoved igranja zaradi pretepa prejšnji petek v Phoenixu – ter Dončića, Exuma in Washingtona v drugi polovici sredine tekme pa Grimes ni iskal izgovorov za Mavs.

"Lahko bi iskali izgovore, ampak vemo, da imamo več kot dovolj kakovosti, da zmagamo na tekmah, ki bi jih morali dobiti. Morali bi dobiti tekmo v Portlandu, v Sacramentu in zagotovo tudi to danes. Moramo se povezati, pogledati posnetke in se zavedati, da nimamo nekaterih fantov, na katere smo vajeni, zato moramo igrati bolj disciplinirano, paziti na žogo in biti bolj osredotočeni. Težko je, ko nimaš igralcev, na katere si navajen, a to je naša zgodba čez celotno sezono."

Izjemna predstava Nikole Jokića

Denver Nuggets so se na novega leta dan pomerili z Atlanta Hawks in zmagali prepričljivo s 139:120. Ta zmaga je bila že tretja zaporedna za Nuggets – zaradi poškodbe je že dalj časa odsoten Vlatko Čančar –, ki so imeli najvišjo prednost 24 točk.

Nikola Jokić je zrežiral novo izjemno predstavo, saj je dosegel trojni dvojček s 23 točkami, 17 skoki in 15 asistencami, kar je njegov 14. trojni dvojček v sezoni in tretji na zadnjih štirih tekmah.

Malce mu je zmanjkalo, da bi si ga zagotovil že v prvem polčasu, in sicer le ena asistenca.

Denver je z zmago na zahodu na četrtem mestu prehitel Dallas Mavericks, ki so zdaj zdrsnili na peto mesto in imajo le še dve zmagi prednosti pred sedmimi Los Angeles Lakers – ekipe med sedmim in desetim mestom namreč ob koncu rednega dela sezone igrajo dodatne kvalifikacije za končnico.

Liga NBA, 1. januar:

Lestvica: