Večina slovenskih košarkarjev potegnila črto

Ščuka je ob tesni zmagi Braunschweiga nad Oldenburgom (83:82) v 26 minutah igre dosegel 13 točk ter zbral devet skokov in dve podaji, izkazal pa se je tudi z nekaj atraktivnimi vložki.

Prepelič je tokrat s soigralci v ligi Aba z 92:81 ugnal Igokeo. Zbral je 14 točk, pet podaj in dva skoka. Prepeliča je sicer med krajšim dopustovanjem v zimskem nogometnem premoru na delu spremljal slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.

Cedevito Olimpijo v ligi Aba derbi s Partizanom v Beogradu čaka drevi ob 19. uri. V pokalu Spar so Ljubljančani odigrali prvo tekmo ljubljanskega derbija proti Iliriji. Za zmago 97:80 sta Rok Radović in Aleksej Nikolić dosegla po 18 točk. V dresu Ilirije je blestel Mark Padjen, ki je v 23 minutah igre v statistiko vpisal 27 točk, dva skoka in podajo.

Novomeška Krka je prav tako pokalnem tekmovanju visoko ugnala Kansai Helios Domžale (99:74) in se v jadranski druščini dobro upirala favorizirani Crveni zvezdi (67:79). Jan Špan je proti Heliosu blestel z 21 točkami, tremi skoki in štirimi podajami, proti Crveni zvezdi pa dosegel 22 točk in šest podaj.

Jan Špan je proti Heliosu blestel z 21 točkami, prot Zvezdi jih je dosegel 22. Foto: www.alesfevzer.com

Poškodba Luke Dončića

Seznam poškodovanih slovenskih košarkarjev je od božičnega dne daljši za zvezdnika lige NBA Luko Dončića. Potem ko se je vrnil po težavah s peto je odlično začel božični obračun proti Minnesoti. V 16 minutah igre je zbral 14 točk, pet skokov in dve podaji, nato pa ga je sredi druge četrtine ustavila poškodba mečne mišice. S parketa bo odsoten najmanj mesec dni.

Iz Italije sicer še ni uradnih informacij glede stanje poškodbe Josh Neba, piše KZS, a je že jasno, da bo ameriški košarkar s slovenskim potnim listom primoran počivati dlje časa. Zadnjo tekmo berlinske Albe v nemškem prvenstvu je zaradi bolezni izpustil tudi Žiga Samar.

Josh Nebo je vnovič poškodovan. Foto: www.alesfevzer.com

Na Kitajskem na debi v dresu Nanjing Tongxi Monkey Kings čaka Matic Rebec. Organizator igre se je v Nanjing preselil pretekli teden in ga skupaj s trenerjem Memijem Bečirovićem čaka boj za uvrstitev v končnico kitajske CBA lige.

V ameriški univerzitetni ligi NCAA še naprej odlično igra Saša Ciani. Njegov Illinois-Chicago je s 73:67 premagal Illinois-State. Ciani je bil znova blizu dvojnega dvojčka, saj je zabeležil 16 točk, devet skokov in tri podaje.

Bilbao Zorana Dragića je v španski ligi ACB s 100:79 premagal Layma Coruno, Lleida Eda Murića pa je z 72:92 izgubila proti Joventu. Gran Canaria je s 97:94 ugnala Valencio, Mike Tobey je dosegel 21 točk in imel tri skoke.

Do minimalne zmage 84:83 je v Franciji prišel Gregor Hrovat. Igral je 29 minut ter s 15 točkami, dvema skokoma in kar osmimi podajami prispeval pomemben delež k uspehu Dijona. Tesen poraz 83:84 pa je v BNXT ligi s Kortijkom doživel Leon Stergar. Dosegel je 13 točk ter dodal tri skoke in podajo.

Preberite še: