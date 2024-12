Čeprav le za teden dni, pa je slovenski košarkar Žiga Dimec novembra pripotoval v Slovenijo iz več kot devet tisoč kilometrov oddaljenega Tajvana, da bi pomagal slovenski izbrani vrsti v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Tudi na račun tega je bilo pričakovati, da bo ob pomanjkanju visokih košarkarjev, kar je v zadnjih letih rak rana slovenske igre, 31-letni košarkar dobil svoje mesto pod košema, a se je zadeva obrnila drugače.

Član Tainan Ghosthawks je na prvi tekmi proti Portugalski igral le devet minut, nekaj dni zatem pa je marsikdo ob prihodu v koprsko Bonifiko začudeno pogledal ob pogledu na slovensko klop, saj Dimec po odločitvi strokovnega štaba s selektorjem Aleksandrom Sekulićem na čelu ni bil uvrščen med dvanajsterico, ki je kandidirala za nastop na tekmi. Kljub nezavidljivi formi 211 centimetrov visokega centra je poteza strokovnega štaba, da na Dimca ni računala, ob dolgi poti v domovino naletela še na toliko več začudenja.

Za reprezentanco je med drugim igral tudi na lanskem svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Dimec za Sportklub: Nisem bil udeležen v nobenem pogovoru

Razočaranja ni skrival niti Dimec, ki je zdaj o dogajanju spregovoril za Sportklub. "Moja vloga v reprezentanci mi je bila vedno jasna. Nikoli nisem bil tam zaradi sebe, ampak zaradi ekipe, pripravljen, da ji pomagam na kakršenkoli način, predvsem v obrambi in pri ustvarjanju prostora za naše vodilne igralce oziroma strelce. To je moja vloga, ki jo hvaležno opravljam zadnjih skoraj deset let in seveda je prisotno razočaranje, ko priletiš z drugega konca sveta – praktično zaman. Vsak igralec namreč pride z željo po igri in doprinosu na parketu. Seveda razumem, da je včasih treba spremeniti pristop, ampak menim, da je potrebna komunikacija, ki je tukaj ni bilo," je za Sportklub dejal Dimec.

"Nisem bil udeležen v nobenem pogovoru, ne s selektorjem in ne s komerkoli drugim. Ravno to je glavni razlog, da, glede na trenutne okoliščine, zaenkrat prekinjam reprezentančno pot, še vedno pa fantom privoščim najboljše možne rezultate in bom vedno navijal zanje," je še dodal Dimec.

Dimec, ki je s Slovenijo osvojil zlato odličje leta 2017 na EuroBasketu, je za slovensko izbrano vrsto zbral 62 uradnih nastopov, s čimer na večni lestvici zaseda 13. mesto, skupaj je na uradnih srečanjih dosegel 216 točk. V zadnjih letih je bil vselej član reprezentance tudi na velikih tekmovanjih, med drugim je igral tudi na olimpijskih igrah in lanskem svetovnem prvenstvu.

