Goran Dragić v živo gledal vrhunsko tekmo Zorana Dragića

Do zmage sta prišli tudi Murićeva Lleida in Gran Canaria Mika Tobeyja. Edo Murić je s soigralci s 87:74 ugnal Granado. Zbral je 11 točk in tri skoke. Tobey je k zmagi Gran Canarie s 96:94 nad Zaragozo dodal dve točki in tri skoke.

Vodilno moštvo druge španske lige pa je z dvanajstimi zmagami in le enim porazom San Pablo Burgos Mihe Lapornika, ki je tokrat zmago 89:66 slavilo v gosteh proti ekipi Naturavia Moron. Lapornik je bil znova odličen, saj je dosegel 17 točk ter imel skok in podajo.

Nova poškodba Josha Neba

Josh Nebo Foto: www.alesfevzer.com Izjemna smola spremlja Josh Neba. Po odsotnosti zaradi poškodbe roke, se je na tekmi proti Bayernu vrnil v zasedbo Milana. Nemci so dvoboj dobili s tesnih 79:78, Nebo pa je moral zaradi vnovične poškodbe, že tretje v sezoni, predčasno zapustiti parket. Pet minut pred koncem tekme je Američan s slovenskim potnim listom pri obrambnem posredovanju in poskusu blokiranja nasprotnika prejel močan udarec v roko in ni mogel nadaljevati z dvobojem. Resnost tokratne poškodbe še ni znana. Do nesrečnega trenutka je Nebo igral 17 minut ter dosegel 11 točk in ujel osem odbitih žog.

V preteklem tednu je bil dvakrat v dresu Dijona tesno poražen Gregor Hrovat. A je bil med bolj razpoloženimi igralci francoske ekipe. Proti Choletu je dosegel 16 točk, dva skoka in podaji, proti Strasbourgu pa 20 točk ter tri skoke in podaje.

Enaka usoda je doletela Matica Rebca, ki je v dresu FMP dosegel 18 in 14 točk. Ob zmagi Dubaja nad Splitom z 81:74 je bil blizu dvojnega dvojčka Klemen Prepelič, saj je 14 točkam dodal devet skokov in pet podaj.

V nemški ligi je do nove zmage prišel Luka Ščuka. Braunschweig je z 80:63 ugnal Rostock. Ščuka je na parketu prebil 23 minut in v statistiko vpisal 15 točk, šest skokov in dve podaji.

Za njim prav veliko ni zaostal Saša Ciani. Njegova ekipa UIC Flames je bila namreč znova uspešna, sam pa je za zmago 79:68 nad Seattlom prispeval 11 točk in šest skokov.