Poseben večer za Jamesa z napako, zmaga Bostona za 54 točk

LeBron James je dal 23 točk. Foto: Reuters LeBron James, ki je 40. rojstni dan praznoval v ponedeljek, je postal sploh prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je odigral tekmo tako v svojih najstniških letih kot tudu po dopolnjenem 40. letu. Naključje je dalo, da se je to zgodilo prav proti njegovi prvi ekipi, proti Cleveland Cavaliers, za katere je odigral prvih 12 sezon v NBA. To sezono so Cavs za zdaj najboljša ekipa (9 zmag in samo štirje porazi) in Los Angeles Lakers (18-14) so kljub motiviranemu Jamesu morali priznati poraz. V mestu angelom so gostje zmagali s 122:110. James je dal 23 točk, Jerrett Allen in Donovan Mitchell pa za osmo zaporedno zmago Clevelanda 27 oziroma 26 točk.

"Mi je prav hecno, kje sem. Da še vedno igram na tako visoki ravni, da sem mladenič v telesu starca in da je za meno že toliko let profesionalne kariere," je povedal James, ki je šele drugi z 22. sezoni v ligi NBA. Prvi je bil Vince Carter. Samo 31. košarkarjev pred njim je igralo pri starosti 40 let in več. Če se je po prejšnji sezoni ugibalo, da utegne končati kariero, temu očitno še ne bo tako hitro tako. "Če sem iskren, če bom želel, bi lahko igral na tej ravni - pa naj se sliši še tako nenavadno - še pet do sedem let. Če bi želel. A tega ne bom storil." V tej sezoni na tekmo dosega prav po 23 točk, meče skoraj 50-odstotno in je za zdaj izpustil samo tri tekme.

Jayson Tatum in soigralci so premagali razglašeni Toronto. Foto: Reuters Na delu so bili tudi aktualni prvaki iz Bostona, ki so manjšo krizo (trije porazi na prejšnjih štirih tekmah) prebrodili proti razglašenemu Torontu, ki je izgubil zadnjih deset srečanj. In to na kakšen način! Svojo 24. zmago v sezoni (imajo samo devet porazov) so dosegli z rezultatom 125:71. Raptors ostajajo pri skromnih sedmih zmagah in imajo že 26 porazov. Celtics so teko odločili v tretji četrtini, ki so jo dobili s 45:18. Takrat je dal Jayson Tatum 18 od svojih 23 točk. Zadel je štiri trojke. V tej četrtini so zadeli 10 trojk iz 1 poizkusov.

Oklahoma je domače navijače ob vstopu v leto 2025 nagradila z 12. zaporedno zmago, kar je ekipi v zgodovini uspelo le v sezoni 2012/13, ko je tam igral še Kevin Durant. Še enkrat več je bil ključni igralec domače zasedbe Shai Gilgeous-Alexander s 40 doseženimi točkami, 15 točk je dodal Isaiah Hartenstein. Gostje so v prvem delu vodili že za 12 točk, v drugem polčasu tudi z 52:46, ključen pa je bil tretji del, ki ga je Oklahoma dobila kar s 43:23.

"Slovenska" Dallas in Denver bosta znova na delu v noči na četrtek. Mavericks bodo v teksaškem dvoboju gostovali pri Houstonu, Nuggets pa doma pričakali Atlanto. Tako Luka Dončić kot Vlatko Čančar zaradi poškodb ne bosta stopila na parket.

Liga NBA, 31. december:

Lestvica: