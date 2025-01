Poseben dan za čudežnega dečka, ki sledi številkam Luke Dončića

V noči na nedeljo bo v ligi na sporedu devet tekem. Med drugim bodo na delu Denver Nuggets, ki se bodo brez poškodovanega Vlatka Čančarja, še drugič v dveh dneh pomerili s San Antonio Spurs, ki so prvo tekmo v gosteh dobili s 113:110 in bodo imeli tokrat še prednost domačega terena. New York Knicks, ki so na zadnji tekmi prekinili niz devetih zaporednih zmag, bodo tokrat gostovali pri Chicagu. Milwaukee čaka obračun s Portlandom, Phoenix se bo mudil pri Indiani.

Na svoj 21. rojstni dan bo imel novo priložnost za dokazovanje Victor Wembanyama, ki je na zadnji tekmi z Denverjem odigral svojo stoto tekmo v ligi NBA. Ob tem mejniku se je v najmočnejši košarkarski ligi podpisal pod 2.278 točk, v zadnjih 45 letih je postal sedmi košarkar, ki je dosegel vsaj toliko točk, med drugim so se pod takšen dosežek podpisali še Luka Dončić (2.332), Michael Jordan (2.721), Zion Williamson (2.524), David Robinson (2.476), Shaquille O’Neal (2.427) in Terry Cummings (2.305). Ob O'Nealu je tudi edini košarkar, ki je v povprečju dosegal 20 točk in deset skokov pred dopolnjenim 21. letom. Njegov San Antonio je po 34 tekmah pri 18 zmagah in je na osmem mestu zahoda, Denver je po drugi strani odigral 33 tekem, zmagal je 19-krat, s čimer se uvršča na peto mesto.

Wembanyama pa ob tem vse bolj navdušuje tudi zunaj igrišč, pred iztekom novega leta se je v New Yorku, kjer je v Washington Sqaure Parku igral šah, svoje izzivalce pa je na igro šaha vabil kar preko družbenega omrežja X.

Who wants to meet me at the SW corner of Washington Square park to play chess? Im there — Wemby (@wemby) December 28, 2024

Thanks for everyone who pulled up in the rain 😂🔥 pic.twitter.com/qblm9xzOfL — Wemby (@wemby) December 28, 2024

