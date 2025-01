Skrivnostna bolezen redči že tako oslabljeno zasedbo Dallas Mavericks. Kaj se dogaja? #video

"Nisem mogel niti vstati iz postelje, to se je dogajalo celi ekipi. Mislim, da se je nalezel tudi Jason Kidd. To je tudi razlog, da nismo trenirali toliko, nismo želeli, da se bolezen širi naprej. Nikoli nisem videl česa takega, niti v srednji šoli, na fakulteti, vsi so zboleli," je na novinarski konferenci potarnal Quentin Grimes. Sumi, da je šlo za nekakšno želodčno gripo, saj ničesar ni mogel zadržati v sebi, ni se mogel premikati, hkrati pa ga je oblival mrzel znoj.

Quentin Grimes detailed the illness that has been passed around the Mavs locker room:



“I couldn’t even get out of bed, it ran through the whole team. I think J-Kidd and them got it…We haven’t been practicing as much because you don’t want to pass that around…I ain’t ever seen… pic.twitter.com/mt3WWdtH5R — Noah Weber (@noahweber00) January 4, 2025

Ameriški mediji poročajo, da je kar polovica od 15 igralcev Dallas Mavericks zbolela za skrivnostno boleznijo, med obolelimi pa so poleg Grimesa tudi poškodovani Luka Dončić, Daniel Gafford, Maxi Kleber, Dereck Lively II, Naji Marshall, Klay Thompson, P. J. Washington in Kyrie Irving, ki je izpustil tekmo proti Cavaliersom.

Trener Kidd: Umivanje rok in uživanje vitaminov

O skrivnostni bolezni, ki že ves mesec kroži po slačilnici Dallasa, se je razgovoril tudi trener Kidd. "Težko je. Bolezen je v slačilnici, tudi nekateri trenerji se ubadajo s to težavo. Vse kar lahko storimo je, da bolezen skušamo preprečiti, da smo čim manj v stiku eden z drugim," je povedal Kidd in razkril, da v ta namen tudi manj sestankujejo in da so ti sestanki precej krajši kot so običajno.

Dejal je, da po covidu še ni doživel, da bi bila katera od bolezni tako nalezljiva, in poudaril, kako pomembne so pri zajezitvi virusa majhna dejanja, kot je umivanje rok in uživanje vitaminov.

Dallas Mavericks head coach Jason Kidd opened up about the illness that has floated around in the locker room for over a month:



“It’s tough. It’s in the locker room, some of the coaches are dealing with it too…All you can do is try to prevent it, stay away from each other as… pic.twitter.com/ln4ZJh3h9m — Noah Weber (@noahweber00) January 4, 2025

