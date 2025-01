Oslabljeni Dallas se želi izogniti petemu zaporednemu porazu

Dallas Mavericks imajo pred sabo štiri zelo zahtevne dneve, ko igrajo kar tri tekme. Po Memphis Grizzlies jih čakata še tekmi z Los Angeles lakers in Portland Trail Blazers. Ob poškodovanemu Luku Dončiću so bili na prejšnji tekmi še brez drugega zvezdnika ekipe Kyrieja Irvinga (bolezen). S 122.134 so izgubili proti Cleveland Cavaliers, kar je bil za Dallas četrti zaporedni poraz. Dončić se je poškodoval na tekmi z Minnesoto Timberwolves, tisto so izgubili in nato na naslednjih petih tekmah dobili samo obračun s Phoenix Suns.

Z 20 zmagami in 15 porazi se Mavericks sicer za zdaj še držijo na šestem mestu, a imajo Los Angeles Clippers enak izkupiček. Memphis, s katerim igrajo v noči na torek, je s tremi zmagami več na tretjem mestu zahodne konference. Tri zmage manj od Dallasa pa imajo 11. Sacramento Kings, tako je morajo niz porazov čim prej končati.

