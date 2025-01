Na delu spet Denver, mestni obračun v Los Angelesu

Nikolo Jokića in druščino, ki so na zadnjih šestih tekmah zabeležili pet zmag, čaka neugodni Orlando, ki pa v zadnjem obdobju zmag ne zbira ravno pogosto. Temu botrujejo tudi poškodbe, saj so na stranskem tiru Franz in Moritz Wagner, Goga Bitadze, Jalen Suggs in Gary Harris. Pri Denverju, ki bo poleg Čančarja pogrešal tudi Darona Holmesa sta na seznamu vprašljivih ponovno Jokić in Aaron Gordon, a pričakovati je, da bosta oba nastopila.

Na delu bodo, po porazu proti Dalasu v prejšnji tekmi, ponovno tudi Oklahoma City Thunder, ki bodo gostili Brooklyn Nets. Milwaukee Bucks bodo gostili Philadelphia 76ers, pestro pa bo tudi v Los Angelesu, kjer se bodo v mestnem obračunu udarili Lakers in Clippers.

Dallas Mavericks, še vedno brez Luke Dončića, bodo ob za slovensko občinstvo prijaznem ponedeljkovem terminu ob 18. uri gostovali pri Charlotte Hornets in s tem otvorili dvoboje, ki bodo potekali zvečer in v noči na torek.

Liga NBA, 19. januar:

