Luka Dončić na trnih

Dallas sicer lahko z optimizmom navdaja dejstvo, da je bila ravno Oklahoma zadnja ekipa, ki so jo premagali pred nekaj dnevi, a takrat na domačem parketu, ko so zmagali s 106:98. Oklahoma je sicer od te tekme naprej premagala Brooklyn in Utah, medtem ko so se Mavericks spotaknili na obračunih s Charlottom in Minnesoto. OKC pa bo lahko za razliko od zadnje tekme z Dallasom računal na pomoč prvega zvezdnika ekipe Shaija Gilgeousa-Alexandra. Ta je blestel na zadnji tekmi z Utah Jazz, na kateri je dosegel rekord kariere s kar 54 točkami. Pri Oklahomi bodo medtem pogrešali Isaiha Hartensteina, že dlje časa je odstoten Chet Holmgren, zaradi bolezni bo manjkal tudi Isaiah Joe.

Kyrie Irving je na zadnji tekmi Dallasa dosegel 36 točk. Foto: Guliverimage

Vse daljši je seznam poškodovanih pri Dallasu. Ob Luki Dončiću bodo manjkali Dereck Lively, Klay Thompson, Naji Marshall, Jaden Hardy, Dwight Powell in Dante Exum, pod vprašajem pa je tudi nastop Kyrieja Irvinga, ki je po porazu z Minnesoto preteklo noč dejal, da se bodo o njegovem nastopu v Paycom Centru še pogovorili. Dallas je sicer od božičnega dne naprej ob vse večjih težavah v ekipi pri izkupičku štirih zmag in kar 11 porazov, s skupnim izplenom 23-21 pa trenutno Mavs zasedajo osmo mesto na zahodu.

V pričakovanju razglasitve All Star glasovanja

V noči na petek bo liga NBA objavila tudi začetni peterki obeh ekip, torej tako zahodne kot vzhodne konference, medtem ko bodo rezerve razglasili 30. januarja. Te bodo izbrali trenerji. Glasovanje navijačev za tekmo zvezd se je zaključilo v ponedeljek. Glasovi navijačev predstavljajo polovico, glasovi košarkarjev in medijev pa preostalih 50 odstotkov.

Liga NBA je sicer ukinila tekmo zvezd All Star v sedanji obliki in jo nadomestila z mini turnirjem s štirimi ekipami, so sporočili iz vodstva lige NBA. Ob prihajajočem koncu tedna zvezd v San Franciscu tako ne bo le ene tekme, temveč bodo kar tri. Dvema polfinaloma 16. februarja 2025 bo isti večer sledil finale z obema zmagovalcema. Zmagovalec vsake tekme je ekipa, ki prva doseže 40 točk.

Luka Dončić, ki je trenutno poškodovan, je na zadnji vmesni razglasitvi rezultatov na zahodu zasedal tretje mesto med branilci, skupno pa je bil osmi. Kot je poročal Shams Charania, bi se slovenski košarkar rad na parket vrnil pred All Star koncem tedna, ki bo med 14. in 16. februarjem. Dončić je do zdaj petkrat nastopil na tekmi vseh zvezd, štirikrat je srečanje začel v prvi peterki.