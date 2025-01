Komu so se zamerili Dallas Mavericks? V prejšnji sezoni so na krilih izjemnega Luke Dončića, ki je kljub načetosti stisnil zobe in vodil Teličke vse do velikega finala, tam pa priznal premoč Bostonu, dosegli imeniten uspeh. V tej sezoni tako pričakovano spadajo med osrednje kandidate za odmeven dosežek, a na parketu ne dosegajo želenih rezultatov. Največji razlog predstavlja osiromašena zasedba, v kateri skoraj vedno manjka kateri izmed (naj)boljših.

Trener Jason Kidd trenutno ne more računati na kopico zelo pomembnih igralcev, ki bi predstavljali dodano vrednost v ekipi. Foto: Reuters

Toliko odsotnosti zaradi zdravstvenih težav ni imel Dallas, ki se lahko po dolgem času resda pohvali s široko klopjo, že zelo dolgo. Na 46 tekmah, od teh jih je več kot polovico (24) odigral brez Dončića, je zmagal le 24-krat. Ob 22 porazih to na lestvici zahodne konference zadošča zgolj za deveto mesto, tako da bi si Dallas, če bi se ligaški del končal zdaj, nastop v končnici izboriti prek dodatnih kvalifikacij, tako imenovanega play-ina.

Kleber si je poškodoval desno stopalo

Maxi Kleber se je poškodoval na tekmi proti Bostonu. Foto: Reuters Navijači Dallasa so že skoraj pozabili, kako je odigrati tekmo, ko na parketu nastopa najmočnejša zasedba Jasona Kidda. Na zadnji tekmi, ko je Dallas v prvi ponovitvi velikega finala iz leta 2024 doma izgubil proti Bostonu (107:122), so tako Telički pogrešali ogromno igralcev. Poleg Dončića, ki se želi vrniti na parket še pred zvezdniško tekmo All-Star, ta bo letos 16. februarja, so manjkali še Dereck Lively II, Naji Marshall, Dante Exum in Dwight Powell, Klay Thompson in Jaden Hardy pa sta se komaj vrnila po odsotnosti zaradi zdravstvenih težav, tako da še nista v želeni formi.

Za še slabšo voljo v taboru Dallasa, ki ga v naslednjih tednih čakajo zelo zahtevni izziv, za začetek resda v noči na torek prihaja v Teksas skromni Washington, nato pa ga do premora zaradi All-Star tekme čakajo še dvoboji z New Orleansom, Detroitom, Clevelandom, Philadelphio, Bostonom, Houstonom, Sacramentom, Golden Statom in Miamijem, pa je na dvoboju z branilci naslova (107:122) poskrbela nova poškodba.

Nemški center Maxi Kleber, ki je ob odsotnosti Livelyja (poškodba desnega gležnja) in Powlla (kolk) predstavljal še kako pomembno in dobrodošlo pomoč pod košema edinemu zdravemu centru Danielu Gaffordu, se je proti koncu tretje četrtine poškodoval.

Maxi Kleber injury update:



Maxi sustained a right foot fracture during today’s game. He will be re-evaluated this week.



Wishing you a speedy recovery, Max 🤞 #MFFL pic.twitter.com/D64OxSwiy9 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 26, 2025

Ni več stopil na parketu, zaradi zloma kosti v desnem stopalu pa ga čaka daljše okrevanje. 32-letni Nemec, ki tako kot njegov sloviti rojak ter dolgoletni junak Dallasa Dirk Nowitzki prihaja iz Würzburga, tako ne bo mogel pomagati Mavericksom v prihodnjih tednih. V tej sezoni je zaradi zdravstvenih težav izpustil že 12 tekem, ob odsotnosti Dončića, ki ga je v preteklosti odlično hranil z asistencami, pa je padel tudi njegov učinek v napadu. Zdaj ne bo mogel pomagati Dallasu še s svojo borbenostjo in zavzetostjo v obrambi, kar je velik udarec za trenerja Kidda.

Gafford: Vrnitev Dončića bi nam ogromno pomenila

Privrženci Dallasa tako nestrpno čakajo ponedeljek, ko bo Dončić, ki zaradi poškodbe leve mečne mišice ne igra košarke že mesec dni, opravil podroben zdravstveni pregled, po katerem bo bolj jasno, kdaj bi se lahko 25-letni Ljubljančan vrnil na parket.

Daniel Gafford je ostal edini zdravi center v zasedbi Dallas Mavericks. Pomagal bi mu lahko malce nižji Naji Marshall, a zaradi bolezni ni nastopil na zadnjih tekmah Teličkov. Foto: Reuters

Dallas bi ga v obdobju, ko mu manjka ogromno igralcev, krvavo potreboval. Če bi zdravniki prižgali najboljšemu strelecu Dallasu v ponedeljek zeleno luč, bi se lahko po mesecu dni vrnil na parket in morda že zaigral v noči na torek proti Washingtonu. "To bi nam veliko pomenilo. Je vendarle eden naših najbolj pomembnih igralcev. Odlično bi bilo, če bi nam lahko pomagal že v ponedeljek ali pa na naslednji tekmi v sredo v New Orleansu," center Gafford priznava, kako močno Dallas pogreša slovenskega virtuoza.

Vodilna Oklahoma do 37. zmage

V noči na ponedeljek so v ligi NBA sicer odigrali le eno tekmo. Portland je gostil Oklahoma City, ki je odpeljala zmago s 108:118. Prvo ime gostov je bil s 35 točkami Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams jih je dodal 24, Isaiah Hartenstein pa je ob zmagi vpisal dvojni dvojček (14 točk, 11 skokov). Pri domačih je Deni Avdija tekmo končal z 28 točkami, osmimi skoki in osmimi asistencami.

Oklahoma je dobila edino nedeljsko tekmo. Foto: Guliverimage

Košarkarji Oklahome so v tej sezoni izgubili le osem dvobojev in so vodilna ekipa sezone, zanimivo pa je, da so kar trikrat ostali praznih rok proti Dallasu. Z njimi imajo izkupiček v tej sezoni 1-3, s preostalimi tekmeci pa veličastnih 35-5!

