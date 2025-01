Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na četrtek v ligi NBA prišli do svoje 26. zmage v sezoni lige NBA. Mavs so brez poškodovanega Luke Dončića zmagali na gostovanju pri New Orleans Pelicans s 137:136 in se jim tako maščevali za poraz izpred dveh tednov, ko so pelikani zmagali s 119:116. Ob dolgem seznamu poškodovanih je navijače Mavsov razveselila vrnitev Najija Marshalla, kar štirje košarkarji Dallasa pa so dosegli mejo vsaj 20 doseženih točk.

Dallas je na začetku zadnje četrtine še zaostajal s 100:101, a so nato začeli zadevati mete za tri točke. Klay Thompson in P. J. Washington, ki je v zadnji četrtini dosegel 14 točk, sta zadela po dve trojki, svoje je na parketu dodal še Daniel Gafford in Mavs so z delnim izidom 20:10 prišli do prednosti s 120:111. A pelikani se v napeti končnici niso predali, približali so se na 118:122, a je slabe tri minute pred koncem pomembno trojo zadel Washington. A tudi tu zgodbe še ni bilo konec, saj je Dejounte Murray petnajst sekund pred koncem zadel trojko in svojo ekipo približal na 133:136. Zmagovalca pa je nato z enim zadetim metom s črte prostih metov potrdil Spencer Dinwiddie, CJ McCollum pa je nato s trojko v zadnji sekundi lahko le omilil poraz in postavil končni izid 137:136 v korist Dallasa.

Vrhunci tekme:

Pri Dallasu se sicer še naprej ubadajo s številnimi poškodbami. Tako so znova manjkali Luka Dončić, Maxi Kleber, Dereck Lively, Dwight Powell in Dante Exum, ki pa je po besedah Jasona Kidda vse bližje vrnitvi na parket. Avstralski reprezentant sicer v tej sezoni sploh še ni igral, potem ko se je poškodoval na trening kampu pred začetkom sezone. "Stvari se odvijajo v pravo smer. Upam, da se bo nadaljevalo v tej smeri in da ga kmalu vidimo na parketu, mogoče že na enem od naslednjih gostovanj," je dejal Kidd. Se je pa po bolezni na parket vrnil Naji Marshall, a je bila njegova minutaža še omejena.

Irving je dosegel 25 točk. Foto: Reuters

Dallas je sicer navdušil z ekipno predstavo, kar štirje košarkarji so dosegli vsaj 20 točk, skupno je bilo šest košarkarjev dvomestnih. Strelsko sta s po 25 točkami prednjačila Kyrie Irving (9 skokov) in Washington, ki je zadel štiri trojke iz sedmih poskusov, temu je dodal še 14 skokov in osem asistenc. Gafford je prispeval 22 točk in 12 skokov, Klay Thompson pa se je ob šestih zadetih trojkah ustavil pri 20 točkah.

Dallas je zdaj pri izkupičku 26-22 s čimer zaseda sedmo mesto zahodne konference. Naslednja preizkušnja Mavericks čaka v noči na soboto, ko bodo gostovali pri Detroitu. Niz najdaljšega gostovanja v sezoni pa bodo nato nadaljevali pri Clevelandu, Philadelphii in Bostonu.

Miami želi Dončića, Dallas bo imel škarje in platno v svojih rokah



Foto: Guliverimage Jimmyju Butlerju Miami Heat vse bolj pogleduje proti košarkarski tržnici. Vročici največji problem pri tem, da bi se znebili svojega sicer prvega zvezdnika, predstavlja njegova visoka plača. Vse več se omenja, da bo v posel zagotovo vključenih več ekip, španski športni časnik Marca pa je zdaj postregel z neverjetno novico.



Ena izmed možnosti v "aferi Butler" je tudi ta, da se Heat želi znebiti muhastega zvednika, hkrati pa "salary cap" osvoboditi za približno 80 milijonov dolarjev, kar bi jim omogočalo, da leta 2026 v svoje vrste zvabijo novega superzvezdnika, ki takrat ne bo pod pogodbo. Na seznamu njihovih želja se je znašel nihče drug kot Luka Dončić. Zato Miami ne želi Butlerja zamenjati za nobenega igralca, ki bi imel prav tako veliko plačo.



Dončić bo imel leta 2026 tudi možnost, da mu Dallas ponudi t. i. supermax pogodbo, ki bi znašala vrtoglavih 346 milijonov dolarjev. Med košarkarji, ki bodo takrat v podobnem položaju, so denimo tudi Kevin Durant, Kyrie Irving, Damian Lillard, Trae Young in De‘Aaron Fox. Ob nezadovoljnem in trenutno suspendiranemMiami Heat vse bolj pogleduje proti košarkarski tržnici. Vročici največji problem pri tem, da bi se znebili svojega sicer prvega zvezdnika, predstavlja njegova visoka plača. Vse več se omenja, da bo v posel zagotovo vključenih več ekip, španski športni časnik Marca pa je zdaj postregel z neverjetno novico.Ena izmed možnosti v "aferi Butler" je tudi ta, da se Heat želi znebiti muhastega zvednika, hkrati pa "salary cap" osvoboditi za približno 80 milijonov dolarjev, kar bi jim omogočalo, da leta 2026 v svoje vrste zvabijo novega superzvezdnika, ki takrat ne bo pod pogodbo. Na seznamu njihovih želja se je znašel nihče drug kot. Zato Miami ne želi Butlerja zamenjati za nobenega igralca, ki bi imel prav tako veliko plačo.Dončić bo imel leta 2026 tudi možnost, da mu Dallas ponudi t. i. supermax pogodbo, ki bi znašala vrtoglavih 346 milijonov dolarjev. Med košarkarji, ki bodo takrat v podobnem položaju, so denimo tudiin

Tudi Vlatko Čančar je blizu vrnitvi na parket, njegovi Nuggets pa so na gostovanju pri kratkohlačnikih v New Yorku klonili s 112:122. Jalen Brunson je za zmagovalce dosegel 30 točk, pri Denverju je Jamal Murray prispeval 33 točk, Nikola Jokić jih je dodal 17.

Cleveland Cavaliers so s 126:106 zmagali na gostovanju na Floridi pri Miamiju, Golden State Warriors pa so doma s 116:109 premagali Oklahomo City Thunder.

Liga NBA, 29. januar:

Lestvica: