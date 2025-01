Košarkarji Dallas Mavericks bodo v noči na torek, ko bodo v ligi NBA gostili Washington Wizards, pogrešali kar šest košarkarjev. Poleg najboljšega strelca Luke Dončića, brez katerega so v tej sezoni dobili le 11 od 24 tekem, ne bo mogel trener Jason Kidd računati niti na pomoč Danteja Exuma, Najija Marshalla (kot razlog je znova navedena bolezen, kar je v tej sezoni že zelo pogost pojav in skrbi privržence Dallasa) kot tudi treh centrov. Manjkali bodo Dereck Lively II, Dwight Powell, po novem pa še Maxi Kleber, ki si je na srečanju proti Bostonu (107:122) zlomil kost v desnem stopalu, tako da ga čaka daljše okrevanje.

Miami suspendiral Butlerja

Priznani NBA novinar Shams Charania je sporočil, da so pri Miami Heat za nedoločen čas suspendirali zvezdnika Jimmyja Butlerja, ki si želi zapustiti klub. Zadnji trgovalni dan za letošnjo sezono je 6. februar in do takrat lahko pričakujemo, da se bo Butler morda preselil v kakšno drugo sredino.