Poškodbe, poškodbe, poškodbe so osrednja nit, o kateri se največ razpravlja v tej sezoni v ekipi Dallas Mavericks, ki še čaka na dneve, ko bo nastopila v polni sestavi. Vse bližje vrnitvi naj bi bil Naji Marshall, pri Luki Dončiću so še vedno nejasnosti, sprememba pa se je zgodila pri Danteju Exumu, ki v tej sezoni zaradi težav z zapestjem še ni igral.

Pri Dallas Mavericks so objavili najnovejše zdravstveno poročilo o poškodbah pred naslednjo tekmo, kar je v ligi NBA vsakodnevna praksa. Po zmagi proti Washington Wizzards jih namreč najprej v noči na četrtek čaka dvoboj z New Orleans Pelicans, nato pa sledi turneja po vzhodni konferenci.

Luka še vedno na stranskem tiru, a so spodbudne novice

Pet gostujočih tekem bodo odigrali do 7. februarja, ko jim bodo za konec nasproti vnovič stali košarkarji Boston Celtics, s katerimi so nedavno izgubili, lani pa igrali v velikem finalu.

Morda pa se za vidno zdesetkano ekipo Mavs vendarle kažejo prvi sončni žarki, če gledamo z vidika vrnitve poškodovanih košarkarjev. Luka Dončić je še vedno na stranskem tiru zaradi poškodbe mečne mišice, a se stanje izboljšuje, tako da imajo v Dallasu zagotovo razlog za optimizem.

Spremenjen status pri Exumu

Branilec Dante Exum, ki v tej sezoni še ni odigral nobene tekme zaradi operacije zapestja v poletnem obdobju, je za tekmo proti Pelicans označen kot "dvomljiv". Tovrsten zapis smo ob njegovem imenu v tej sezoni videli prvič, potem ko je bilo na vseh preteklih tekmah jasno izrečeno, da ne bo igral.

Dante Exum zaradi operacije zapestja v tej sezoni še ni odigral tekme. Foto: Reuters

V pretekli sezoni je bil lepo presenečenje in navduševal navijače Dallasa, v povprečju pa je dosegal 7,8 točke na tekmo in bil pri trojkah 49,1-odstotno natančen. V napadu je prav tako skrbel, da je s prodori sejal paniko v vrstah nasprotnika in hkrati tudi prevzel dirigentsko palico, če na parketu ni bilo Dončića in Kyrieja Irvinga.

Naslednja pozitivna novica je, da je Naji Marshall vprašljiv za nastop proti New Orleansu, v zadnjem obdobju pa ga je bolezen odmaknila z igrišč. Če povežemo še kazen, ki ga je doletela zaradi pretepa, je izpustil 13 od zadnjih 27 tekem, nazadnje pa je igral 20. januarja.

Na stranskem tiru bodo še nekaj časa centri Dereck Lively II (zlom gležnja), Maxi Kleber (zlom stopala) in Dwight Powell (težave s kolkom).

Napeto v boju za končnico

Četrtkov tekmec New Orleans Pelicans v zadnjem obdobju ni v dobri formi in je izgubil tri zaporedne tekme, sicer pa je na predzadnjem mestu zahodne konference, na katerem ima vsega 12 zmag in 35 porazov.

Naji Marshall bi se lahko kmalu vrnil v pogon. Nazadnje je igral 20. januarja. Foto: Guliverimage

Dallas je dobil zadnja dva od treh obračunov. Na devetem mestu izenačene zahodne konference ga najdemo, ob njem pa je zapisanih 25 zmag in 22 porazov. Za zmago so oddaljeni od varnega sedmega mesta, ki prinaša neposredno uvrstitev v končnico, dve zmagi prednosti pa imajo pred enajstimi Golden State Warriors, ki so v tem trenutku prekratki za dodatne kvalifikacije, ki jih po koncu rednega dela odigrajo moštva od sedmega do desetega mesta.

Morda pa se je pri Dallasu glede poškodb vendarle začela kazati luč na koncu tunela, kar bi bilo nadvse dobrodošlo v času iskanja poti do izločilnih bojev, saj se je sezona že krepko prevesila v drugi del – Teksašani bodo morali do konca rednega dela odigrati še 35 tekem.