Slabe novice iz ZDA? Luka Dončić naj še ne bi bil povsem nared.

Luka Dončić, ki zaradi poškodbe leve mečne mišice ne igra že vse od božiča, je vprašljiv za prvo tekmo za Lakers, poroča Khobi Price iz kalifornijskega dnevnika The Orange County Register. Superzvezdnik je po prihodu v Los Angeles sicer nadaljeval s treningi, kar je dobra napoved za njegovo morebitno vrnitev na igrišče. Če bo Dončić ostal na klopi, bi lahko Gabe Vincent prevzel večjo vlogo proti Jazz.

Na seznamu vprašljivih sta poleg Dončića tudi prvi zvezdnik Lakers LeBron James in Dalton Knecht.

Austin Reaves is probable.