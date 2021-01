Pred nekaj dnevi je drugi album Jennifer Lopez in eden najuspešnejših singlov z njega, Love Don’t Cost a Thing, praznoval 20. obletnico, kar je zveznica proslavila na poseben način.

Poustvarila je del videospota, ko hodi po plaži in na pesek meče oblačila, modne dodatke in drag nakit. Posnetek je objavila na svojih družbenih omrežjih, zraven pa zapisala: "Izziv #LoveDontCostAThingChallenge se začne zdaj! Komaj čakam, da vidim vaše verzije."

"Bodi bogata za štirimi stenami"

Vendar pa njen poziv ni bil dobro sprejet, saj sledilci niso bili čisto prepričani, kaj točno si želi od njih. "Pandemija še vedno traja, ti pa želiš, da gremo na plažo in v pesek mečemo svoje dragocenosti?" se je glasil eden od komentarjev, drugi pa, da resnično ne razume navodil tega izziva. "Torej moramo v pesek vreči svoje drage stvari in jih nato spet poiskati, saj si ne moremo privoščiti novih?"

"Gospa, tole je brez posluha. Nihče si ne more privoščiti, da bi kar metali stvari v pesek."

Maam this is tone deaf. Can't nobody afford to be throwing their stuff on the beach. We're in a panoramic. — Chanel (@chanelrefa) January 24, 2021

"Prosim, nehaj in bodi bogata za štirimi stenami, nas običajne ljudi pa pusti pri miru."

Please stop, just be rich in private and leave us regular people ALONE. pic.twitter.com/BBSRAmgdTi — Jacqueline Christina (@goblin_mami) January 24, 2021

Večina se je strinjala, da je zvezdnica s tem izzivom udarila mimo, nekdo pa je celo predlagal, da bi bil izziv Let's Get Loud veliko boljši. Ko je zapela na inavguraciji Joeja Bidna, se je namreč marsikomu zdelo neprimerno, da je med izvajanjem znanih pesmi This Land is Your Land in America The Beautiful, nenadoma vzkliknila: "Let's Get Loud!" (Bodimo glasni, op. p.), kar je ena njenih najslavnejših pesmi.

"Izziv #Letsgetloudchallenge je boljši. Preprosto zakričite ali zapojte 'Let's Get Loud' med naključnimi sestanki prek zooma, med pogovori ali snubitvijo."

#Letsgetloudchallenge is better. You simply just shout-sing “let’s get loud” during random conversations/ zoom calls/ marriage proposals ETC... Cashapp info is in my bio. 😌 — Thicci Lake (@ThicciLake) January 24, 2021

Nastop Jennifer Lopez na inavguraciji:

Preberite še: