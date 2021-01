Pevka razjezila oboževalce: "Laže o tem. Misli, da smo neumni." #video

Plaz kritik in obtožb je lepa Jennifer Lopez sprožila z videoposnetkom na svojem profilu na Instagramu, na katerem hvali masko za obraz iz svoje nove kozmetične linije. V videu, kjer kaže svojo sijočo kožo po uporabi maske, poudari, da ima produkt zares neverjetno pomlajevalni učinek in da odlično ustavlja staranje.

"Pravkar sem si odstranila masko, in iskreno, niti ene same gube ne vidim na obrazu," je med drugim izjavila zvezdnica. Ter dodala: "Zdi se mi, da me je pomladila za deset let."

Pod objavo se je nemudoma usula poplava komentarjev, ki niso bili zgolj občudujoči. Medtem ko so jo nekateri oboževalci hvalili, kako lepa je tudi brez ličil, ter se navduševali nad njeno novo kozmetično linijo JLO BEAUTY, so jo drugi zasuli s precej ostrimi zapisi. Obtožili so jo, da ni iskrena in da je nemogoče, da je pri svojih letih videti tako mladostno brez pomoči lepotnega kirurga.

Jennifer kljub kritikam oboževalcev vztraja, da za njenim mladostnim videzom ne "stojijo" botoks in polnila. Foto: Reuters

"Tudi botoks uporabljaš, prosim, bodi iskrena." "Seveda, če pa uporablja botoks." "Njeno čelo se ne premika že leta. Je zamrznjeno." "Laže o tem. Misli, da smo neumni. Zato je izgubila kredibilnost."

"Z vsemi lepotnimi posegi, ki si jih imela? Seveda si videti dobro!" "Obožujem JLO, in vse, kar počneš, a to ni tvoj naravni obraz. Uporabljaš botoks, polnila in še marsikaj, kar meni ni dostopno, tako da ne potrebuješ ličil, seveda."

To je bilo le nekaj komentarjev zvestih oboževalcev, ki zvezdnici ne verjamejo, da se pri pomlajevanju ni nikoli zatekla k botoksu, ki omrtvi določene mišice obraza in posledično preprečuje izrazito obrazno mimiko ter gubanje kože. Nekateri so jo celo označili za lažnivko ter ji očitali, da v želji po čim boljši prodaji svojih novih kozmetičnih produktov, zavaja oboževalce.

Sta za njenim brezhibnim videzom res zgolj dobra genetika in ustrezna nega obraza? Foto: Reuters

Na enega od ostrih komentarjev se je zvezdnica celo odzvala. "Lahko samo omenim, da se tvoje obrvi in čelo sploh ne premikajo, ko govoriš oziroma se izražaš … Vsekakor si uporabila botoks. Ogromno količino. In to je v redu. Samo povem," se je glasil komentar, na katerega je Jennifer odgovorila z zapisom: "Takšen obraz imam!!! Že 500-milijontič povem … Nikoli nisem uporabila botoksa, si vbrizgavala polnil ali imela operacij. Samo povem. Kupi si svojo JLO BEAUTY in se počuti lepo v svoji koži. In tukaj je še ena skrivnost JLO: skušaj biti bolj pozitivna, prijazna in spodbudna do drugih in ne zapravljaj svojega časa za to, da tlačiš druge, tako boš tudi sama bolj mladostna in lepa. Pošiljam ljubezen."

A s tem ni prepričala. Nekateri so ji nazaj zabrusili, da morda resda ni uporabila botoksa in polnil, če že tako neomajno vztraja pri tem, a da njena koža ni tako napeta in brez gub kar tako, da je zagotovo prestala lifting obraza ali kakšen drug lepotni poseg, zaradi katerega je videti tako, kot je. Spet drugi so izpostavili tudi dejstvo, da seveda ima nekdo, ki si lahko že od mladih let privošči nepredstavljivo drage obrazne tretmaje v najboljših kozmetičnih salonih, tako brezhibno kožo, na kateri ni ene same nepravilnosti.