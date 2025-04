Slovenska pevka Danijela Burjan - Burjana je za Siol.net potrdila, da je sveže zaljubljena. Njeno srce je ogrel hrvaški pevec Jerko Fabić iz glasbene skupine Barabe, s katerim sta par že dobrih šest mesecev, spoznala pa sta se na koncertu. "Z Jerkom se sporazumevava kar v hrvaščini, saj sem ga prosila, da me nauči, ker si tudi sama želim izboljšati svojo hrvaščino," nam je zaupala.

Štajerka, ki ustvarja pod umetniškim imenom Burjana, ni samo uspešna pevka, temveč jo poznamo tudi kot nekdanjo zmagovalko lepotnega tekmovanja Miss Earth Slovenija, po poklicu pa je veterinarka in predavateljica. Prav poučevanje je ena od stvari, ki jo povezuje z njenim novim partnerjem, ki ga je predstavila tudi nam. Gre za hrvaškega pevca Jerka Fabića iz skupine Barabe, ki ni samo glasbenik, ampak tudi osnovnošolski učitelj.

Ljubezen na prvi pogled

Oba sta velika ljubitelja živali, kar slovenski pevki veliko pomeni. Foto: Osebni arhiv Danijele Burjan - Burjane S slovensko pevko sta se spoznala na njihovem koncertu, kjer je Danijela Burjan nastopila kot gostja. Bila je ljubezen na prvi pogled. "Ker je na pogled res moj tip moškega, mi je takoj padel v oči," je 29-letnica pojasnila za revijo Lady. Potem ko sta se nekaj časa pogovarjala prek družbenega omrežja Instagram, sta se dobila v Ljubljani in se še bolje spoznala, sledila pa je ljubezen.

Kot nam je povedala, se sporazumevata kar v hrvaškem jeziku, saj si je tudi sama želela izboljšati svojo hrvaščino. "Sem pa tudi jaz njega naučila nekaj naših slovenskih besed oziroma naše poharščine (smeh, op. p.)," je dodala.

Oba sta bila z glasbenim delom drug drugega seznanjena že prej, Fabiću pa je bila všeč predvsem njena pesem Slovenka. Med njenimi najuspešnejšimi skladbami so tudi 3 sekunde, Pijana noč in Vino sladko. Skupino Barabe, ki se jim je Fabić kot pevec pridružil leta 2019, pa poznamo po hitih Žene su zakon, Ja sam lud in Ako nisi znala.

Možnosti dueta ne izključujeta

Ker živita v različnih državah, med tednom poučujeta, ob koncih tednih pa nastopata, sta trenutno še v zvezi na daljavo. Skupne trenutke tako cenita še toliko bolj, zvezo pa uspešno krmarita že več kot pol leta. Poleg poučevanja in glasbe ju druži tudi ljubezen do živali, oba rada kuhata in dobro jesta ter potujeta. "Skupaj greva najraje pojest kaj dobrega ali pa v naravo na sprehod," je povedala za Siol.net.

Ker sta oba glasbenika, v prihodnosti ne izključujeta možnosti za skupno sodelovanje, ampak bosta počakala, "da pride pravi trenutek, mogoče prihodnje leto", nam je še zaupala.

Kot je povedala 29-letna pevka, sta se zaljubila na prvi pogled. Foto: Osebni arhiv Danijele Burjan - Burjane

