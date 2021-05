Alex Rodriguez je še v času razmerja z Jennifer Lopez začel razvijati linijo ličil za moške, zdaj pa je to ponosno predstavil na svojem Instagramu.

Razkril je pripomoček za reševanje težav s kožo, s katerimi se sam sooča vsak dan, je zapisal na Instagramu. "Ugotovil sem, da potrebujem, ko sem hodil s sestanka na sestanek, nekaj hitrega in preprostega, da zakrijem nepravilnosti na koži, skupaj z majhnimi urezninami po britju." Zato je zasnoval korektor, ki je "narejen posebej za moške", je še zapisal.

"Kdaj so moški nehali biti moški?"

Medtem ko so nekateri pozdravili njegov izdelek, češ da "ni nič naorbe, če tudi moški uporabljajo ličila", se je našlo več negativnih komentarjev, ki pravijo, da ličila niso za moške.

"Kdaj so moški nehali biti moški?" se je vprašal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "'Si lahko sposodim tvoj korektor?' ni rekel še noben heteroseksualni moški." Ob tem so nekateri celo pisali, da postaja naslednja Caitlyn Jenner, ki smo jo nekoč poznali pod imenom Bruce Jenner.

Mnogi so Rodriguezovo predstavitev obrnili na šalo in ga vprašali, kam naj pospravijo svoj novi korektor in ali to pomeni, da morajo zdaj nositi torbico, nekdo pa se je ob tem pošalil na račun propadle zveze z J. Lo: "Ko jaz končam zvezo, se ga napijem, ti pa začneš uporabljati ličila?"

Z Jennifer se je razšel pred kratkim, a naj bi upal na obnovitev zveze. Foto: Reuters

Alex in Jennifer sta se razšla po štirih letih zveze, od česar sta bila zadnji dve leti zaročena, zdaj pa 51-letno zvezdnico ponovno povezujejo z igralcem Benom Affleckom, s katerim sta bila par že med letoma 2002 in 2004. Novica, da je spet z bivšim, naj bi Rodrigueza precej potrla.