Ben in Jen kupila novo razkošno vilo, vredno skoraj 60 milijonov evrov #foto

Ben in Jennifer sta skoraj leto po poroki kupila novo skupno nepremičnino. Foto: Guliverimage

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta po dveh letih iskanja in skoraj leto po poroki končno kupila skupno domovanje, v katero zdaj intenzivno selita svoje stvari.

Najnovejše domovanje 53-letne igralke in pevke Jennifer Lopez ter 50-letnega igralca Bena Afflecka, ki sta si ga privoščila zakonca, je luksuzna nepremičnina v Beverly Hillsu v Kaliforniji. Zanjo sta odštela okoli 57 milijonov evrov.

Pred razkošno vilo je tudi ogromen bazen, poleg nje pa samostojen športni objekt. Foto: Profimedia

Vilo sta kupila z gotovino, celoten posel pa naj bi končali v enem tednu. Pred zadnjo ceno se je celotno posestvo leta 2018 prodajalo celo za 126 milijonov evrov, letos pa so ga ponovno ocenili in ceno postavili pri 70 milijonih evrov, tako da je očitno zakoncema Affleck uspel izvrsten posel. Bena in Jennifer je zastopal slavni nepremičninski posrednik Brett Lawyer.

Foto: Profimedia

Pred hišo mrgoli selivcev pohištva

Pred luksuzno vilo že poteka intenzivna selitev vseh stvari, ki jih bosta zakonca prinesla v novo nepremičnino. Pred vhodom je tako ogromno pohištva, preprog, slik in selitvenih škatel, ki jih dostavni delavci še selijo. Kot je mogoče razbrati s fotografij, zakonca očitno ne bosta imela težav z napolnitvijo novega doma, saj je stvari pred vilo še ogromno.

Vila je zelo razkošna, ima tudi stranski športni objekt

Samo vila se razteza na 500 kvadratnih metrih površine, v njej pa najdemo kinodvorano, vinsko sobo, viski salon, spa s frizerskim in kozmetičnim salonom, savno in masažno sobo. V njej je 12 spalnic, 24 kopalnic in 15 kaminov, pred njo pa ogromen bazen, poroča TMZ.

Foto: Profimedia

Ob nepremičnini je še ločen športni objekt, ki se razteza na skoraj petsto kvadratnih metrih, v njem pa lahko najdemo športni salon, notranje igrišče za pickleball in boksarski ring. Na posestvu je tudi hiša za čuvaje z dvema spalnicama, prav tako naj bi bilo posestvo zavarovano z dvojno ograjo.

Foto: Profimedia

Zvezdnika, ki sta se poročila julija lani, pa nista edini zvezdniški par, ki se je v zadnjem času odločil za nakup nove razkošne nepremičnine. Pred kratkim sta se za podoben korak odločila raper Jay-Z in in pevka Beyonce, ki sta v Malibuju v Kaliforniji kupila novo domovanje, za katero sta odštela kar 200 milijonov dolarjev (185 milijonov evrov).