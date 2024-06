Foto: Instagram Olga Danilović je v petek pripravila še eno presenečenje, ko je v tretjem krogu turnirja Roland Garros po velikem preobratu premagala Hrvatico Donno Vekić (0:6, 7:5, 7:6) in dosegla uspeh kariere. Triindvajsetletna srbska teniška igralka je namreč že nekaj časa v zvezi z najboljšim slovenskim vratarjem Janom Oblakom. Enaintridesetletni vratar Atletica ni skrival navdušenja nad njenim uspehom.

Za koga bo navijala na EP?

Jan Oblak trenutno ne more biti v Parizu, saj se s slovensko nogometno reprezentanco pripravlja na bližajoče se evropsko prvenstvo v Nemčiji, zato je Olgi čestital preko družbenih omrežij.

Slovenska nogometna reprezentanca bo na prvenstvu igrala v skupini C skupaj z Dansko, Srbijo in Anglijo. Slovenija bo proti reprezentanci Srbije igrala 20. junija v Münchenu. Vprašanje je, za koga bo takrat navijala visokorasla Olga Danilović, sicer tudi hčerka nekdanjega vrhunskega košarkarja Predraga Danilovića.

Novak Đoković velikokrat svetuje Olgi Danilović. Foto: Guliverimage

Razkrila je, o čem se pogovarjata z Đokovićem

Mlada teniška igralka je spregovorila tudi o odnosu z Novakom Đokovićem, prvim teniškim igralcem sveta. Na novinarski konferenci je razkrila, da se z njim večkrat pogovarja in od njega prejema dragocene nasvete.

"Velikokrat sem govorila o Novaku. Tega, kar imamo v Srbiji, ne cenimo dovolj. Lahko govorim iz svojega zornega kota. Zame je izjemen človek in najboljši igralec vseh časov. Ponosno predstavlja svojo državo," so za srbske medije povzeli besede trenutno 125. igralke sveta, ki je tudi razkrila, o čem govorita z Đokovićem.

"Vsak dan se z njim pogovarjam o nekaterih stvareh. Daje mi nasvete, da ne delam istih napak, kot jih je delal on. O tem se pogovarjava. To ni čarovnija. Ves čas se pogovarjava, kako se je treba boriti do konca. Zelo preproste stvari," je še dodala Olga, ki bo v osmini finala igrala proti Čehinji Marketi Vondrousovi.

