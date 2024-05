Coco Gauff Foto: Reuters Američanka Coco Gauff, ki je v drugem krogu turnirja Roland Garros domov poslala našo Tamaro Zidanšek, je v tretjem krogu igrala proti Ukrajinki Dajani Jastremski. Tretja nosilka je bila uspešna tudi na drugem medsebojnem dvoboju. Po uri in 36 minutah igre je napredovala s 6:2 in 6:4.

Najbolj zanimiv dvoboj petkovega popoldneva sta odigrali Srbkinja Olga Danilović, izbranka našega nogometnega vratarja Jana Oblaka, in Hrvatica Donna Vekić. Prva se je na turnir uvrstila skozi kvalifikacije, v drugem krogu je presenetila deseto igralko sveta Danielle Collins, zdaj pa še Vekićevo. Dvoboj je trajal kar tri ure in 11 minut. Prvi niz je Hrvatica dobila gladko s 6:0, drugega Srbkinja s 7:5, tretji pa je bil odločen šele po podaljšani igri, ki je Danilovićevi pripadel z 10:8. Danilovićeva bo sploh prva igrala v četrtem krogu enega od grand slamov.

Poljakinja Iga Swiatek se je v drugem krogu, ko je igrala proti Japonki Naomi Osaka, precej namučila za zmago. V zadnjem, odločilnem nizu je že zaostajala, a se je vseeno vrnila v dvoboj in na koncu tudi zmagala. Precej lažje je v petek opravila z nasprotnico iz Češke Marijo Bouzkovo, s katero sta se sploh prvič pomerili. Po uri in 35 minutah je prva igralka lestvice WTA zmagala s 6:4 in 6:2. Po dvoboju so ji navijači zapeli za njen 23. rojstni dan.