Na teniškem OP Francije navijačem od danes naprej ne bodo dovolili piti alkohola na tribunah Rolanda Garrosa. Po ocenah organizatorjev so se francoski gledalci v tem tednu malce preveč sprostili in bili posledično nespoštljivi do nekaterih igralk in igralcev.

Amelie Mauresmo, direktorica prestižnega turnirja v Parizu, je v četrtek povedala, da želijo s tem ukrepom nekoliko umiriti gledalce, potem ko sta imela David Goffin in Iga Swiatek težave z nekaterimi od njih. Goffin je razkril, da je po zmagi v prvem krogu eden od gledalcev vanj pljunil žvečilni gumi.

"Alkohol je bil do zdaj dovoljen na tribunah, ne na vseh tribunah, a tega je zdaj konec. Če prekoračijo mejo, se ne vedejo dostojno ali mečejo stvari v igralce, je potem to to," je bila jasna direktorica turnirja.

Pivo le še zunaj teniških igrišč. Foto: Guliverimage

Obiskovalci sicer lahko še zdaj pijejo alkohol ob igriščih, medtem ko na tribunah to ni več dovoljeno. To pa je le eden od ukrepov organizatorjev. Ti bodo ravno tako poostrili varnostne ukrepe na igriščih Rolanda Garrosa.

"Veseli smo, da so ljudje navdušeni, ko gledajo tenis, so del tega in izkazujejo čustva, ampak zagotovo so meje, ki jih ne smejo prekoračiti. Uvedli smo nekaj stvari. Sodniki bodo še bolj strogi, da se bo še bolj spoštovalo igralce in igro. Prekoračitev zagotovo ne bomo tolerirali. Zato imajo sodniki zelo pomembno vlogo pri teh stvareh in vsekakor bomo poskušali ugotoviti, kateri ljudje so prekoračili te meje. Če jih bodo prekoračili, bodo morali ven."

Če ne bo zadostovalo, bodo prisiljeni znova ukrepati

Amelie Mauresmo je dejala, da če ti ukrepi ne bodo zadostovali, bodo morali spet ukrepati. "Ne želim biti negativna in sem optimistična. Resnično si želim videti, da se bodo ljudje dobro odzvali in bo vse v redu. Če se ne bodo, bomo drugače ukrepali."

David Goffin je imel v prvem krogu zelo slabo izkušnjo. Foto: Guliverimage

Presenečen nad podporo igralcev

David Goffin, ki je včeraj v drugem krogu izgubil z Aleksandrom Zverevom, je dejal, da je bilo vzdušje veliko boljše. "Lahko rečem, da je bilo vzdušje odlično. Psihično je bilo nekoliko lažje, a dvoboja nisem dobil," je povedal Belgijec, ki je rekel, da je po incidentu, ko je vanj priletel žvečilni gumi, dobil veliko podporo drugih igralcev in bil nad tem presenečen."

Iga Swiatek jih je prijazno opozorila. Foto: Guliverimage

Poljakinja jih je prijazno opozorila

Slabo izkušnjo je imela tudi Iga Swiatek, trenutno prva igralka sveta, ko je v sredo igrala z Naomi Osako in jo komaj premagala. Po dvoboju je francoske navijače prijazno pozvala, naj se ne oglašajo med točkami, saj so to za igralke in igralce resne stvari in nekaj točk lahko veliko spremeni.

"Žal mi je, da moram to poudarjati. Zelo vas spoštujem in vem, da v bistvu igramo za vas. To je neke vrste zabava in zaradi vas tudi služimo denar. Ampak včasih, ko si pod velikim pritiskom in ko zakričite med točko ali takoj po vrnitvi servisa, je res težko biti osredotočen."

Preberite še: