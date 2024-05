Ko v pomembnih trenutkih vskoči mama #video

Še enkrat se je izkazalo, da rek "mama je ena sama" še kako drži. V sredo je ruski teniški igralec Pavel Kotov v drugem krogu prestižnega teniškega turnirja v Parizu igral proti Stanu Wawrinki. Med dvobojem smo videli prisrčen prizor, kako je mama 25-letnega ruskega igralca vneto navijala grip na ročaj njegovega loparja in s tem pomagala svojemu sinu.

Očitno je Pavlu to pomagalo, saj je na koncu po štirih nizih premagal legendarnega Švicarja in se zasluženo veselil uvrstitve v tretji krog, kar je njegov daleč največji uspeh na Roland Garrosu. Pred tem se je Kotov najdlje prebil do prvega kroga. V naslednjem krogu ga čaka vse prej kot lahek nasprotnik. Na drugi strani mreže mu bo nasproti stal nihče drug kot Jannik Sinner, trenutno najboljši igralec na turneji.

Igralca sta do zdaj igrala en medsebojni dvoboj. Na letošnjem turnirju v Madridu je bil po dveh nizih boljši Sinner, trenutno drugi igralec sveta in eden glavnih favoritov za končno zmago na OP Francije.

